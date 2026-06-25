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IA, Cucinelli: “Tecnologia è un dono ma rischia di rubarci l’anima”

IA, Cucinelli: “Tecnologia è un dono ma rischia di rubarci l’anima”

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IA, Cucinelli: “Tecnologia è un dono ma rischia di rubarci l’anima” Adnkronos

(Adnkronos) – “Credo che la tecnologia sia un dono del creato ma dobbiamo governarla, nella nostra impresa come nella vita privata, e farne un uso sano, altrimenti potrebbe rubarci un po’ di quell’anima che il creatore ci ha dato”. Così Brunello Cucinelli, executive chairman & creative director della Brunello Cucinelli SpA, a margine della seconda giornata del ‘We Make Future 2026’, il grande festival sulla tecnologia e l’innovazione digitale in corso a BolognaFiere.  

“Nella nostra impresa e nella mia vita io parlo sempre di ‘umana Intelligenza artificiale’ – aggiunge – L’essere umano ha bisogno di tecnologia e la tecnologia non ci deve far paura. Perché l’Ia è ragione e non follia: la follia è dell’essere umano, ma l’Ia per essere creativa ha bisogno di follia, e quindi dell’essere umano”.  

Cucinelli lancia poi un appello ai giovani, chiedendo loro di “sostituire la paura con la speranza, di guardare il cielo e le stelle, di tornare a discutere e a investire nei grandi ideali – la bella famiglia, la spiritualità, la religione – e nell’amore, che, come dice Dante alla fine della Divina Commedia, ‘move il sole e l’altre stelle’”. Più in generale, Cucinelli propone un ripensamento della nostra vita privata: “Discutiamo meno con i nostri partner, con i nostri figli, diciamo di non aver quasi più tempo, e questo dobbiamo cambiarlo da domattina perché altrimenti perdiamo il sogno. E che vita è segna sogno?”.  

economia

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Redazione Key4biz

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