Il budget andrà a sostenere tutti quei progetti che mirano a rafforzare le capacità dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, infrastrutture per il cloud to edge computing e le piattaforme per l’analisi dei dati. I progetti che saranno selezionati dovranno offrire opportunità di crescita per le società che forniscono software, strumenti di machine learning e cybersecurity.

Il Bando per l’IA, i dati e le infrastrutture cloud-to-edge computing

Favorire ed accelerare la trasformazione digitale di economia, industria, società e amministrazioni pubbliche ad ogni livello, questi gli obiettivi del bando “Deployment of the AI-on-demand platform”, a cui è possibile partecipare fino al 29 agosto 2023.

A disposizione risorse finanziarie per 28 milioni di euro, che sosterranno tutti quei progetti che mirano a rafforzare le capacità dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale (IA), cloud to edge computing e dati.

La strategia dell’Unione in materia di dati esplicita l’importanza di generare valore economico e sociale dai dati, preservando al contempo elevati standard di privacy, sicurezza ed etica

Per questo la Commissione ha investito in un progetto ad alto impatto che finanzierà infrastrutture, strumenti di condivisione dei dati, architetture e meccanismi di governance, per favorire la condivisione dei dati e le diverse soluzioni di intelligenza artificiale.

Le aree di intervento

Per raggiungere questi obiettivi, nei primi due anni di attuazione del programma Europa digitale, sono previsti tre principali filoni di lavoro interconnessi:

La diffusione di infrastrutture e servizi cloud-to-edge conformi alle norme Ue, in particolare in materia di sicurezza, protezione dei dati, privacy e aspetti ambientali. Open-source come impostazione predefinita, garantiranno flussi di dati fluidi. A completare il quadro, l’implementazione del Testing and Experimentation Facility for edge-AI sosterrà la transizione verde con il supporto di tecnologie informatiche avanzate a basso consumo. Tale struttura dovrebbe essere un modello per mostrare modi efficaci per conformarsi alla legislazione esistente e tenere conto dei codici di condotta e delle linee guida pertinenti;

Il ruolo dell’Enterprise intelligence

Cloud/edge computing, intelligenza artificiale e cybersecurity sono quell’insieme di tecnologie che prendono il nome di enterprise intelligence technologies e che consentono alle aziende di analizzare e sfruttare i dati per prendere decisioni aziendali migliori.

Soluzioni che stanno già oggi trasformando l’operatività aziendale, generando delle opportunità di crescita secolare per le società che forniscono software, strumenti di machine learning e cybersecurity.