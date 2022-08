IA, blockchain e IoT, che farà il nuovo Governo?

La nostra giornata.

Intelligenza artificiale, Blockchain e Internet delle cose: tre tecnologie all’avanguardia, finite un po’ ai margini dell’agenda di Governo. Cosa farà il prossimo esecutivo?

Lettera aperta delle RSU USB (Unione Sindacati di Base) di Tim/Sparkle all’amministratore delegato Pietro Labriola sul nuovo accordo di espansione.

Decreto aiuti bis, in bozza gli incentivi aumentati del 50% per l’acquisto di auto 100% elettriche e ibride plug-in, e per aumentare i punti di ricarica.

