I volti dell’Energia in Europa. La nuova Commissione von der Leyen

Ursula von der Leyen ha reso pubblici i nomi degli esponenti della nuova Commissione europea. Il comparto energia sarà in mano a rappresentanti di Paesi virtuosi come Svezia, Danimarca e Finlandia.

La squadra di punta della Commissione

Dopo le polemiche seguite alla nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo, Ursula von der Leyen ha presentato la sua squadra di punta alla Commissione europea.

Per quanto riguarda la sfera energetica, a portare avanti la transizione in atto ci penseranno rappresentanti di Paesi virtuosi in ambito ambientale come Svezia, Danimarca e Finlandia, ma centrale sarà anche il ruolo della Spagna, la Francia, la Croazia e la Grecia.

La conferma di Raffaele Fitto

Nella lista di nomi annunciati dalla Presidente, l’esponente italiano (ECR) viene confermato nonostante l’opposizione dei Socialisti e Democratici (S&D), Renew Europe, dei Verdi e della Sinistra […].

