“I (social) media che vorrei. Innovazione tecnologica, igiene digitale, tutela dei diritti”, il 20 luglio a Roma la presentazione del libro di Razzante

Il professor Ruben Razzante, studioso e docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, ha appena pubblicato un nuovo volume, da lui curato, dal titolo “I (social) media che vorrei. Innovazione tecnologica, igiene digitale, tutela dei diritti” (FrancoAngeli editore). Si tratta di una raccolta di saggi che vuole essere un utile contributo al dibattito pubblico su temi quanto mai decisivi per il progresso della cultura digitale.

Il nuovo volume ospita riflessioni incentrate sul ruolo che le regole, i principi, le competenze, le professionalità, gli asset strategici e le buone pratiche possono avere nella costruzione di una democrazia digitale inclusiva, rispettosa dei valori della persona e imperniata su un corretto e maturo rapporto tra uomini e tecnologie. Informare correttamente su queste tematiche affrontate nei vari contributi raccolti in questo volume diventa oggi cruciale per l’esercizio di tutti i diritti di cittadinanza digitale.

A ciascuno dei coautori è stato chiesto di raccontare esperienze, di svolgere riflessioni attinenti al suo ambito di impegno professionale, aziendale e istituzionale e di formulare auspici e proposte, al fine di poter mettere a disposizione dei lettori una rappresentazione fedele di quanto sta accadendo nel mondo dei media e una proiezione verso quelli che potranno ragionevolmente essere gli scenari futuri.

Oltre al saggio del prof. Ruben Razzante, che ha offerto un corposo contributo da osservatore privilegiato del fenomeno, il libro ospita i saggi di: F. Arzarello (Economic and regulatory policy Manager, Meta), A. Barachini (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria), C. Bartoli (Presidente del Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti), A. Butti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione), M. Colasante (Government Affairs and Public Policy Manager, Google Italy), I. Gabrielli (Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni), C. Mandelli (Amministratore delegato di Mondadori Media S.p.A), V. Melilli (Responsabile del “Design Law department” Bugnion S.p.A), R. Natale (Direttore di Rai Per la Sostenibilità, ESG), G. Nieri (Direttore divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche di Mediaset) e P. Stanzione (Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

La presentazione del volume si terrà giovedì 20 luglio alle ore 11 presso Esperienza Europa – David Sassoli a Roma.

Oltre a Ruben Razzante, Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e curatore del volume, interverranno: Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria; Carlo Bartoli, Presidente Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti; Roberto Natale, Direttore Rai per la Sostenibilità; Carlo Mandelli, Amministratore delegato Mondadori Media Spa; Martina Colasante, Government Affairs and Public Policy Manager Google Italy e Flavio Arzarello, Economic and Regulatory Policy Manager Meta.

Con i coautori discuteranno dei temi del volume Giacomo Lasorella, Presidente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero. Il dibattito sarà moderato da Maria Latella, Giornalista Radio24 e SkyTg24.

All’evento sono stati invitati anche alcuni membri del Parlamento europeo.

La prima presentazione del libro si è tenuta lo scorso 5 giugno durante una cena organizzata per l’occasione presso l’Hotel Melia di Milano. All’evento hanno partecipato 180 ospiti, tra membri del Governo, rappresentanti delle istituzioni, presidenti di associazioni e di ordini professionali, vertici di grandi aziende e professionisti di vari settori.

Durante la serata milanese sono intervenuti, oltre al prof. Ruben Razzante, Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e curatore del libro, alcuni coautori del volume: Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione; Gina Nieri, Direttore divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche di Mediaset; Roberto Natale, Direttore di Rai Per la Sostenibilità, ESG; Vincenzo Melilli, Responsabile del “Design Law department” Bugnion S.p.A e Flavio Arzarello, Economic and regulatory policy Manager Meta. Ha introdotto e coordinato il dibattito Antonio Palmieri, Fondatore e Presidente Fondazione Pensiero Solido, che ha anche letto un messaggio inviato dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana al professor Ruben Razzante.