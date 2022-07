Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

Per fare fronte alla transizione digitale è necessario che il mondo dei servizi professionali ripensi la gestione di sistemi e risorse in ottica data-driven, ​​all’intersezione tra Cloud, Intelligent Enterprise e Data Analysis.

In questa nuova logica di pianificazione aziendale trovano spazio SAP e sistemi esperti per la Business Intelligence. Grazie alla sinergia tra strumenti di Enterprise Resource Planning e soluzioni di intelligenza artificiale il management avrà a disposizione un sistema centralizzato di analisi e raccolta dei dati capace di coinvolgere l’intera linea di business.

SAP: controllo di gestione in tempo reale

Per quanto riguarda le attività di business interne, dalla gestione della commessa alla consuntivazione, le soluzioni di Enterprise Resource Planning basate su SAP mettono in relazione l’intero ciclo del processo di fatturazione.

In fase di gestione della commessa il sistema rileva i costi del personale e dei fornitori grazie a timesheet e funzioni di contabilità, insieme al tracking della movimentazione del materiale dal magazzino.

Durante lo sviluppo del progetto invece i sistemi di Business Intelligence SAP mettono in relazione i dati della commessa con quelli relativi alle redditività. In questo modo, sfruttando le potenzialità di data analysis di SAP, i manager possono monitorare l’andamento e la marginalità di ogni singola commessa in maniera analitica e utilizzare in autonomia le informazioni così ottenute.

Il passaggio all’Intelligent Enterprise trova il suo compimento nella soluzione SAP Business One, una soluzione ERP basata sul memory computing. SAP Business One elabora i dati raccolti dagli applicativi aziendali in tempo reale sotto forma di database in un server dedicato, con tempi molto più rapidi rispetto a quelli richiesti dai software tradizionali, che si basano invece sulla lettura su disco.

Inoltre SAP Business One integra al proprio interno diversi sistemi esperti. I sistemi esperti sono software professionali che fanno uso di Intelligenza Artificiale per riprodurre il ruolo o le prestazioni di una o più persone in uno specifico settore

Soluzioni AI per sales e marketing

Configuratori di prodotto

Nell’ambito dei servizi professionali i sistemi esperti, pensati per agevolare processi di problem solving, monitoraggio e pianificazione, rivestono diversi scopi. I configuratori di prodotto, per esempio, automatizzano il processo di commercializzazione e distribuzione di un prodotto o servizio, a partire dal primo preventivo di commessa fino alla chiusura del contratto.

Customer Relationship Management (CRM)

Altre tipologie di Intelligenza Artificiale sono invece essenziali per le operazioni di marketing e sales, in quanto aiutano l’azienda a stabilire un rapporto saldo con la sua base d’utenza lungo l’intero funnel di vendita. A questo proposito rivestono una grande utilità i software di Customer Relationship Management (CRM) in grado di fornire una Single Customer View, ovvero una visione centralizzata delle informazioni a disposizione sulla clientela.

IP tracking per la Lead Generation

Per quanto riguarda invece il funnel di vendita, i servizi di IP tracking rappresentano un potenziale enorme per la Lead Generation B2B, in quanto consentono di tracciare l’indirizzo IP dei prospect nel rispetto delle più recenti normative per la privacy.

Voice of Customer

La Voice of Customer, infine, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel rapporto con il cliente: grazie a queste soluzioni l’azienda è in grado di​​ raccogliere i feedback degli utenti in tempo reale con un alto grado di personalizzazione, comprendendo così a livello empatico il sentiment dei clienti.

Neos Consulting, centro di eccellenza SAP per il nord-est, integra nella soluzione SAP Business One i prodotti e le soluzioni Neosperience dedicati alla Business Intelligence per aiutare le aziende ad affrontare la transizione digitale e raggiungere obiettivi concreti.