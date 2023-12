I satelliti di Musk per le aree bianche?

Musk potrebbe portare in Italia l’internet via satellite ad alta velocità dove la copertura è più scarsa, sfruttando l’orbita terrestre molto bassa (Vleo).

Warner Bros-Paramount in trattativa per fusione. Un nuovo gigante dello streaming per fronteggiare Netflix e Disney+?

Il Presidente Sergio Mattarella, per la cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno, ha chiesto più attenzione sui vantaggi e rischi dell’AI e sugli “oligarchi delle piattaforme social: agiscono, sempre più spesso, come veri e propri contropoteri”.

