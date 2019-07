I robot entrano in casa: nel mondo spenderemo quest’anno più di 3,3 miliardi di dollari

Pulire le superfici dentro e fuori casa, tagliare il prato e annaffiare, disinfettare e aspirare, sono questi i lavori più comuni svolti dai tradizionali robot domestici (gli household robots), nei vari ambienti di cui si compongono le nostre abitazioni, anche con parte esterna a giardino.

Entro la fine di quest’anno, secondo stime dell’Ifr, la Federazione internazionale di robotica, in tutto il mondo saranno oltre 31 milioni i robot domestici al lavoro. Nel 2015 erano appena 3,7 milioni.

In termini di giro di affari, Markets and Markets ha calcolato, sempre a livello mondiale, che entro la fine del 2019 il mercato dei robot domestici potrebbe superare i 3,3 miliardi di dollari, con stime per il 2024 di 9,1 miliardi di dollari.

Macchine semplici da utilizzare e gestire, con una manutenzione poco impegnativa e costi che nel tempo sono diminuiti e diminuiranno sempre di più, ecco il perché del loro successo a livello globale, tale che il tasso di crescita annuo sarà superiore al 22% (Carg 2019-2024).

I robot di casa sono utilizzati principalmente per quattro funzioni domestiche: aspirare la polvere ovunque, tagliare il prato, pulire la piscina e altre superfici di casa, pulire e disinfettare i vetri e i pavimenti.

Il successo di questo tipo di automazione sta, secondo i ricercatori della Federazione, nell’accresciuta capacità di interazione tra macchina-ambiente-umani, nell’integrazione delle mappe relative all’ambiente in cui devono muoversi e lavorare e nell’integrazione dell’assistenza vocale.

A questa categoria di robotica domestica, bisogna aggiungere quella dei personal service robots, cioè automazione d’assistenza sia per le funzioni sopra citate, sia per molte altre ancora, tra cui l’intrattenimento, la formazione, il supporto agli anziani, l’infotainment e l’edutainment.

Il mercato dei service robots vale nel mondo più di 2,1 miliardi di dollari, per 6,1 milioni di macchine attive nel 2017.