I rischi dell’IA, la dichiarazione di Bletchley

Il primo dei due giorni del Summit, organizzato dal governo britannico, si è concluso con la “dichiarazione di Bletchley”, per lo sviluppo “sicuro” dell’intelligenza artificiale, firmata dall’Ue e 28 Paesi presenti al vertice. Meloni incontra Sunak e conferma: “L’IA uno dei temi al centro della Presidenza italiana del G7 del prossimo anno”.

AI, soltanto il 6,2% delle imprese italiane la usa. Secondo i dati Anitec Assinform, l’Italia investe ancora troppo poco nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale, che tra l’altro è poco diffusa nel mondo delle aziende in particolare nelle Pmi.

Il Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti: ‘ Stiamo lavorando, come è noto, alla regolazione e alla sperimentazione della IA in Italia, in raccordo con quanto si sta prevedendo con il regolamento europeo ‘AI Act’ in corso di approvazione’.

