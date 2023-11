“Today, we make history”, così Rishi Sunak, il premier britannico, ha aperto il primo vertice mondiale sull’intelligenza artificiale (IA) a Bletchley Park. Ha avuto ragione. Perché il primo dei due giorni del Summit, organizzato dal governo britannico, si è concluso con la “dichiarazione di Bletchley”, per lo sviluppo “sicuro” dell’intelligenza artificiale, firmata dall’Ue e 28 Paesi rappresentati al vertice.

I Paesi hanno concordato “sull’urgente necessità di comprendere e gestire collettivamente i potenziali rischi” dell’IA attraverso gli sforzi per garantire uno sviluppo e un utilizzo responsabile della nuova tecnologia.

“Ieri abbiamo concordato la prima dichiarazione internazionale sui rischi legati all’intelligenza artificiale”, ha commentato Sunak

“Non solo rischi, ma cogliere anche le opportunità dell’IA”

“Oggi discuteremo”, ha spiegato il primo ministro britannico, “le priorità globali per l’intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni, nonché le azioni necessarie per garantire che l’IA si sviluppi in modo sicuro per essere una forza positiva”.

“E lo discuteremo”, ha aggiunto, “non sono solo i governi di tutto il mondo, ma anche le aziende. Si uniranno aziende come OpenAI, Anthropic, Meta, Google DeepMind e Microsoft. E come avrete sentito, questa sera parlerò con Elon Musk, in esclusiva su X”.

“Concluderemo il summit”, ha affermato il premier, “con una tavola rotonda sulle opportunità di trasformazione dell’IA per il bene pubblico, come la rivoluzione del nostro sistema educativo”.

Meloni conferma a Sunak: “L’IA uno dei temi al centro della Presidenza italiana del G7 del prossimo anno”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa mattina un incontro bilaterale con il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, a margine del Summit. Il Presidente Meloni ha confermato che l’Intelligenza artificiale sarà uno dei temi al centro della Presidenza italiana del G7 del prossimo anno.

La “dichiarazione di Bletchley” in sintesi

“L’Intelligenza Artificiale (IA) offre immense opportunità globali, ma deve essere progettata, sviluppata, distribuita e utilizzata in modo responsabile e incentrata sull’uomo. La comunità internazionale dovrebbe cooperare sull’IA per promuovere una crescita economica inclusiva, lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, i diritti umani e la fiducia del pubblico nei sistemi di IA. I sistemi di IA vengono impiegati in diversi ambiti, tra cui l’occupazione, i trasporti, l’istruzione, la salute, l’accessibilità e la giustizia. Poiché i sistemi di IA vengono impiegati in vari settori è fondamentale affrontare i rischi potenziali, come i diritti umani, la trasparenza, l’equità, la responsabilità, la regolamentazione, la sicurezza, l’adeguata supervisione umana, l’etica, l’attenuazione dei pregiudizi, la privacy e la protezione dei dati”.

“I rischi per la sicurezza sorgono alla frontiera dell’IA, che comprende modelli generici altamente capaci e modelli specifici di IA ristretti che potrebbero causare danni. Questi rischi sono particolarmente preoccupanti in settori come la sicurezza informatica e la biotecnologia, dove i sistemi di IA di frontiera possono amplificare rischi come la disinformazione”.



“La cooperazione internazionale è essenziale per affrontare i rischi posti dall’IA, promuovendo approcci favorevoli all’innovazione, alla governance proporzionata e alla regolamentazione che massimizzino i benefici tenendo conto dei rischi associati all’IA”.

Leggi la dichiarazione di Bletchley

I Paesi rappresentati sono:

Australia

Brasile

Canada

Cile

Cina

Unione europea

Francia

Germania

India

Indonesia

Irlanda

Israele

Italia

Giappone

Kenya

Regno dell’Arabia Saudita

Paesi Bassi

Nigeria

Le Filippine

Repubblica di Corea

Ruanda

Singapore

Spagna

Svizzera

Türkiye

Ucraina

Emirati Arabi Uniti

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Stati Uniti d’America

Articolo in aggiornamento