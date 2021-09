I Ray-Ban-Facebook con licenza di fotografarci e filmarci. E la privacy?

La nostra giornata in pillole.

Annunciati gli occhiali smart di Ray-Ban e Facebook, con la licenza di fotografare e registrare tutti noi e metterci in rete. La vita degli altri in diretta online è la più grande invasione della privacy, quali i limiti delle Autorità garanti dei dati dei cittadini?

C’è poi l’allarme del CEO del Gruppo Vodafone, Nick Read, sul ritardo in cui versa l’Europa nella corsa globale a fibra e 5G, che riguarda anche l’internet delle cose, il cloud e l’intelligenza artificiale. Un gap crescente soprattutto verso i soliti Stati Uniti e Cina.

Si intensificano, infine, gli investimenti dei Governi di tutto il mondo in strategie cloud sempre più innovative, con una spesa crescente in infrastrutture IT, software e data center. Si stringe il rapporto tra tecnologie digitali e politiche pubbliche.

I Ray-Ban-Facebook con licenza di fotografare e registrare tutti noi?

di Luigi Garofalo

Gli occhiali di Ray-Ban e Facebook con licenza di fotografare e registrare tutti noi e metterci online. Quali i limiti dei Garanti Privacy?

5G e fibra, allarme di Nick Read (Ceo Vodafone): ‘Europa in ritardo’

di Paolo Anastasio

NIick Read, Ceo di Vodafone Group, lancia l’allarme sul ritardo in cui versa l’Europa nella corsa globale a fibra, 5G e tecnologie emergenti come l’IoT, il Cloud e l’Intelligenza Artificiale.

Il cloud assorbirà il 65% della spesa pubblica IT globale nel 2022

di Flavio Fabbri

Aumentano gli investimenti dei Governi di tutto il mondo in strategie cloud innovative, in infrastrutture IT, software e data center.

L’infinita crisi dei chip, quando finirà? Stanno per arrivare i rincari?

di Edoardo Stigliani di SosTariffe.it

Alcune voci dicono che i prossimi aumenti di TSMC porteranno a un rincaro medio del 20% per i chip, pronto a riflettersi nei prezzi finali di computer e smartphone.

La Cina dichiara guerra alle big tech dei videogame

di Piermario Boccellato

Dopo il tetto di tre ore settimanali imposto ai minorenni, continua la stretta del regime cinese sull’intero comparto per fermare la video-dipendenza dei giovanissimi.

In Rai prima infornata di nomine dirigenziali. Ma né donne né strategie

di Angelo Zaccone Teodosi

Ieri il Cda di Viale Mazzini ha benedetto l’avocazione del ruolo di Direttore Generale da parte di Carlo Fuortes e 7 nomine interne.

Lagarde (BCE): “Due anni di indagini per arrivare all’euro digitale”

di Flavio Fabbri

In questo periodo sarà fondamentale valutare il suo impatto sul mercato e realizzare un apposito quadro regolatorio.

Broadband ‘alla spina’ in Uk, la fibra ottica entra nella rete dell’acqua

di Paolo Anastasio

Il governo britannico lancia una gara da 4 milioni di sterline per esplorare nuove soluzione per portare i cavi in fibra nelle condutture idriche esistenti dell’acqua potabile.

Body Cam alle forze dell’ordine. Garante avverte: “No al riconoscimento facciale”

di Piermario Boccellato

Il Garante ha dato l’ok all’utilizzo delle body cam per le forze dell’ordine a patto che rispettino determinate condizioni

Blockchain per la strategia climatica cinese

di Flavio Fabbri

La tecnologia sarà impiegata per favorire la compravendita di energia verde da parte delle aziende e le industrie più inquinanti.

Democrazia Futura. Italia e politica estera, cosa ci aspettiamo da Mario Draghi

di Stefano Silvestri

Ad oggi manca una considerazione attenta dei mezzi necessari per raggiungere i fini auspicati nonché una impostazione strategica di medio-lungo termine che venga coerentemente perseguita.

«Il Cloud, la PA e l’Europa». Intervista a Franco Pizzetti



