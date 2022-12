Lo scorso 22 ottobre si è insediato ufficialmente l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, il primo della XIX legislatura. Sono passati quindi circa 2 mesi dall’insediamento di governo e parlamento ed è forse un buon momento per tracciare un primo – seppur molto parziale – bilancio dell’attività svolta. L’inizio della legislatura è sempre un momento di passaggio in cui camere e governo non operano ancora a pieno regime.

Questa fase di transizione tuttavia giunge in un momento molto complesso. Sono diverse infatti le questioni sul tavolo che dovranno essere affrontate entro la fine dell’anno. Dall’approvazione della legge di bilancio alla questione legata alle scadenze del Pnrr, fino alla conversione dei numerosi decreti legge che l’esecutivo ha emanato in questi primi mesi. Di fronte a scadenze così ravvicinate, non sono concesse pause. I dati ci possono fornire qualche indicazione utile per valutare l’attività svolta sin qui.

Clicca qui per l’approfondimento di Openpolis.