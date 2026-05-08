Pubblicato: 2026

Pagine: 248

ISBN: 9788855227766

Prezzo: 16:00 euro

Donzelli editore

La tecnologia non è mai neutra, e non lo sono nemmeno i suoi effetti sociali. L’intelligenza artificiale ne è una delle espressioni più evidenti: dietro le promesse di progresso, concentra potere e produce nuove disuguaglianze.

Mentre ridefiniscono conoscenza, lavoro e diritti, questi sistemi incorporano visioni del mondo, gerarchie e rapporti di forza.

Ripoliticizzare l’innovazione diviene allora la condizione per orientare l’intelligenza artificiale verso modelli di sviluppo alternativi, capaci di restituire spazio alla pluralità, alla libertà e alla giustizia sociale.

Flavia Barca, è esperta di politiche culturali, media e trasformazione digitale, sviluppa ricerche, analisi e progetti per istituzioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali (tra cui Rai, Istat, Commissione europea). È co-direttrice della rivista «Letture Lente» (AgenziaCult). Tra le sue pubblicazioni più recenti: La mappa delle diseguaglianze di genere (Editrice Bibliografica, 2025).

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