- Pubblicato: 2026
- Pagine: 248
- ISBN: 9788855227766
- Prezzo: 16:00 euro
- Donzelli editore
La tecnologia non è mai neutra, e non lo sono nemmeno i suoi effetti sociali. L’intelligenza artificiale ne è una delle espressioni più evidenti: dietro le promesse di progresso, concentra potere e produce nuove disuguaglianze.
Mentre ridefiniscono conoscenza, lavoro e diritti, questi sistemi incorporano visioni del mondo, gerarchie e rapporti di forza.
Ripoliticizzare l’innovazione diviene allora la condizione per orientare l’intelligenza artificiale verso modelli di sviluppo alternativi, capaci di restituire spazio alla pluralità, alla libertà e alla giustizia sociale.
Flavia Barca, è esperta di politiche culturali, media e trasformazione digitale, sviluppa ricerche, analisi e progetti per istituzioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali (tra cui Rai, Istat, Commissione europea). È co-direttrice della rivista «Letture Lente» (AgenziaCult). Tra le sue pubblicazioni più recenti: La mappa delle diseguaglianze di genere (Editrice Bibliografica, 2025).
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