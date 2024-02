I tagli di personale e le ristrutturazioni che stanno colpendo gli operatori europei non risparmiano nemmeno quelli a stelle e strisce.

Le telco Ue non stanno tanto bene, ma nemmeno negli Usa se la passano troppo bene. I tagli di personale e le ristrutturazioni che stanno colpendo gli operatori europei non risparmiano nemmeno quelli a stelle e strisce. L’industria delle telecomunicazioni statunitense parla in grande ma continua a rimpicciolirsi. Le principali società di telecomunicazioni statunitensi – AT&T, Verizon e T-Mobile – mantengono bassi i costi e elevati i margini di profitto perdendo decine di migliaia di posti di lavoro ogni anno.

Le tre principali società di telecomunicazioni negli Stati Uniti si stanno riducendo rapidamente.

In tutto il settore, le società di telecomunicazioni stanno licenziando dipendenti il più rapidamente possibile automatizzando le proprie reti, esternalizzando attività ad altre società e facendo meno quando si tratta di servizio clienti.

Di seguito il grafico con l’andamento sul fronte dell’occupazione dei principali operatoti Usa dal 2018.