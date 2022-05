I podcast crescono del 2%, li ascoltano in 10,2 milioni. I numeri

I dati del primo trimestre 2022. Ecco la classifica dei 10 titoli più ascoltati

Boom di audiolettori italiani per il primo trimestre del 2022, che raggiungono ora il 17% della popolazione adulta, +2% rispetto al 2021. Ovvero sono ben 10,2 milioni gli italiani che ascoltano podcast e audiolibri. Questo significa che un italiano su 5 è un audiolettore . A confermare il trend positivo è l’ultima ricerca (che verrà presentata sabato 21 maggio alle ore 10 presso la Sala Lisbona in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino) condotta da NielsenIQ per Audible, la multinazionale di Amazon che produce e distribuisce prodotti audio digitali. Al primo posto della classifica dei migliori titoli da ascoltare c’è, come vedremo dopo, la saga completa di Harry Potter, letta dall’attore e doppiatore italiano Francesco Pannofino. Ovviamente il 98% degli audiolettori intervistati preferisce ascoltare podcast in italiano, seguono poi l’inglese al 20% e lo spagnolo al 5%.

Il profilo degli ascoltatori

Gli italiani scelgono la casa come luogo per ascoltare i podcast

Anche quest’anno è la casa il luogo preferito dagli italiani (almeno per il 74% di questi) per ascoltare i podcast. Li si ascolta infatti mentre si cucina, si fanno le pulizie, si riordina o si cura il giardino etc. In crescita anche gli ascolti di podcast in auto o sui mezzi pubblici, rispettivamente al 24% e al 18%, molto di più rispetto al 20% e 14% dello scorso anno.

La classifica dei podcast e audiolibri da ascoltare per genere

E quali sono i generi più amati dagli italiani? Come si vede nel grafico in apertura, sono 3 gli intramontabili: classici (30%), thriller (30%), fantasy e science fiction (22%). Gli italiani, inoltre, amano le novità e infatti il 52% degli intervistati ha dichiarato di ascoltare un audiolibro mai letto mentre solo il 28% ne ascolta uno che già conosce.

Perché si ascoltano podcast e audiolibri

Quasi la maggior parte, circa il 44%, degli audiolettori ascolta podcast e audiolibri per rilassarsi. Ma è in aumento anche la percentuale di chi li ascolta (46%) per imparare o approfondire qualche argomento. È alta anche la percentuale di chi li ritiene un’ottima soluzione contro la noia (45%) o la solitudine e lo stress (43%).

La top ten dei migliori podcast e audiolibri 2022

Nella classifica dei 10 migliori podcast e audiolibri da ascoltare nel 2022, secondo i dati di Audible, i generi più ascoltati sono la letteratura e la narrativa. Le voci più ascoltate sono quelle di Pannofino e di Moro Silo. Ed ecco allora i titoli della top ten:

Harry Potter (La saga completa) di J.K. Rowling letto da Francesco Pannofino

Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas letto da Moro Silo

Per niente al mondo di Ken Follett letto da Riccardo Mei

L’inverno dei Leoni (La saga dei Florio) di Stefania Auci letto da Ninni Bruschetta

I Pilastri della terra (La Trilogia di Kingsbridge) di Ken Follett letto da Riccardo Mei

Tre di Valérie Perrin letto da Lucia Mascino

Storia della bambina perduta (L’amica geniale) di Elena Ferrante letto da Anna Bonaiuto

Serenata senza nome: Il commissario Ricciardi 9 di Maurizio De Giovanni letto da Paolo Cresta

Dune (Il ciclo di Dune 1) di Frank P. Herbert letto da Alessandro Parise

Il grido della rosa: Le indagini di Anita di Alice Basso letto da Alice Basso

I libri sui podcast proposti da Amazon

Il podcast, dunque, è un formato audio che ormai è diventato molto popolare, tanto che nel corso degli anni sono diversi gli autori che hanno ben pensato di scrivere un libro su come registrarne uno. Qualche esempio?

Come si fa un Podcast di Alessandro Venturi (2006), in cui l’autore spiega che cos’è un podcast, come crearne uno, come ascoltarlo;

Fare Podcasting: guadagna visibilità e autorevolezza creando il tuo podcast (2018) di Giulio Gaudiano e Franco Solerio, che spiegano come usare il podcast possa essere uno strumento di guadagno;

Il nuovo Rinascimento dell’audio. Come raccontare, pubblicare, promuovere storie da ascoltare (2020) di Damiano Crognali, che fotografa accuratamente il fenomeno podcast raccontando come sia nato e come abbia successo.

Podcast marketing. Dare voce al brand per una content strategy di successo (2020) di Gaia Passamonti, il primo manuale italiano per spiegare i brand podcast, come progettarli e usarli in una strategia di content marketing.

Guadagnare con la voce. Da Clubhouse ai podcast. Come sfruttare le nuove piattaforme basate sull’audio per fare branding e networking (2021) di Marco Bertani, che racconta come sfruttare la nuova tendenza per fare branding e networking.

La comunicazione cambia con i podcast

Insomma, la voce è al centro della nuova era della digital communication. Il futuro del consumo di podcast, però, dipenderà dal numero di consumatori e dal cambio generazionale. Si confermerà nei prossimi anni come il nuovo format di intrattenimento audio e quindi come fonte di guadagno per editori e inserzionisti?

I dati si riferiscono al: primo trimestre 2022

Fonte: Audible Compass