I più grandi studi di architettura in Italia, da Cucinella a Piano

I più grandi studi di architettura in Italia: in testa Lombardini22. Le prime 200 società italiane fatturano 619 milioni di euro.

Uno studio di architettura è un’azienda o un gruppo di professionisti associati che si occupa di progettare e realizzare edifici, spazi pubblici, interni e altre tipologie di ambienti. Gli studi si differenziano per dimensioni, campo di azione (pensiamo ai grandi studi internazionali) e specializzazioni in determinati settori di architettura (residenziale, commerciale, ristrutturazioni, ecc…). In Italia i 200 più grandi studi di architettura arrivano a generare in un anno un giro d’affari di oltre 619 milioni di euro. In fatto di architettura, come in numerosi altri ambiti, il “Made in Italy” ha un fascino indiscutibile. Una componente che ha permesso il riconoscimento a livello internazionale di non pochi “archistar” e studi associati, diventati dei punti di riferimento anche all’estero. Vediamo quindi quali sono i più grandi studi di architettura in Italia, con la top ten del settore per fatturato.

Lombardini22 fattura oltre 25 milioni di euro

In testa alla classifica c’è Lombardini22, tra i gruppi italiani leader dell’architettura e dell’ingegneria (più di 25,2 milioni di euro di fatturato), con oltre 16 anni di esperienza alle spalle. Lo studio, che prende il nome dalla via della sua sede, in zona Navigli a Milano, è guidato da sette soci, professionisti specializzati che hanno unito le forze, guidati da una visione comune.

Lombardini22 si ispira all’approccio delle grandi realtà di progettazione del panorama internazionale e cerca di differenziarsi nel contesto italiano. Oltre ai sette partner, Lombardini22 può contare su un gruppo composto da oltre 440 tra architetti, ingegneri, designer e specialisti della comunicazione. Lo studio opera, anche a livello internazionale, attraverso sei diversi marchi, ognuno dedicato a un settore specifico: oltre all’architettura e all’ingegneria, esistono anche divisioni per il Luxury Interior Design e la consulenza strategica sull’interazione tra spazi e performance aziendale, solo per citarne alcune.

Marco Casamonti & Partners, progetti da Firenze alla Cina

Al secondo posto in graduatoria si incontra la prima “archistar”. Si tratta di Marco Casamonti, che con lo studio Marco Casamonti & Partners fattura oltre 22,4 milioni di euro. Questo studio deriva da Archea Associati (all’undicesimo posto), studio di progettazione fondato nel 1988 a Firenze, nel quale collaborano oltre 200 architetti, considerando anche le sedi di Genova, Milano, Parigi e Roma. Negli anni lo studio co-fondato da Casamonti ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero. Tra i progetti realizzati più importanti citiamo la Biblioteca Comunale di Nembro, in provincia di Bergamo e i lavori nella sede Perfetti Van Melle di Lainate. Oltre a quelli internazionali, come il Li Ling World Ceramic Art City in Cina e il complesso residenziale Colle Loreto a Lugano.

ATI Project ha oltre 350 collaboratori e 8 sedi

Con un fatturato annuo di oltre 18 milioni di euro, al terzo posto della classifica dei più grandi studi di architettura in Italia troviamo ATI Project. Questo studio è stato fondato nel 2011 da Branko Zrnic e Luca Serri. Ha una spiccata vocazione internazionale e si impegna nel proporre progetti di edilizia sostenibile. Con sede principale a Pisa, ATI Project, dai due soci fondatori, in poco più di dieci anni è arrivato a contare 350 collaboratori. Tutti molto giovani, considerando l’età media del team di appena 32 anni. L’ambizione ha spinto ATI Project a espandersi e, oltre al quartier generale in Toscana, negli anni ha aperto sedi anche a Belgrado, Copenaghen, Ginevra, Milano, Odense, Parigi e Tallinn.

Per Mario Cucinella Architects attenzione alla sostenibilità

Altri grandi studi di architettura che prendono il nome da famosi professionisti che li rappresentano si incontrano al quarto e al settimo posto della graduatoria. Poco fuori dal podio c’è infatti Luca Dini Associati (17,2 milioni di fatturato), lo studio che, insieme a Luca Dini Design, specializzato da oltre 25 anni nel mondo della nautica e dell’Interior ed Exterior Design per imbarcazioni da diporto, fa parte di Luca Dini Design & Architecture. La Luca Dini Associati, con quartier generale a Firenze, ha firmato numerosi progetti per ville e masterplan urbani in Arabia Saudita. Al settimo posto c’è la Mario Cucinella Architetcs, che ha sede a Bologna e Milano e vanta un team internazionale composto da oltre cento collaboratori, tra architetti, ingegneri, designer, modellisti e visual artist. Anche per Mario Cucinella Architects (fatturato oltre 13,1 milioni di euro), tutto ruota attorno alla sostenibilità. Un concetto che ispira costantemente i progetti di cui si occupa e che negli anni ha fatto ottenere allo studio numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali.

I più grandi studi di architettura, c’è anche Renzo Piano

Nella classifica non poteva mancare Renzo Piano, architetto italiano di fama mondiale, vincitore del Premio Pritzker, considerato il più prestigioso riconoscimento per l’architettura, nonché senatore a vita della Repubblica Italiana dal 2013. Il suo nome compare al nono posto (12,6 milioni di fatturato), con la Renzo Piano Building Workshop. Tra i lavori più significativi firmati dall’architetto genovese possiamo citare la riconversione dell’ex stabilimento automobilistico Fiat a Torino Lingotto, la costruzione dell’Auditorium Parco della Musica a Roma o il The Shard a Londra, il più alto grattacielo della capitale britannica, che ospita ristoranti, appartamenti hotel di lusso.

