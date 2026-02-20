Pagine: 304

Pubblicazione: Settembre 2025

ISBN Libro: 9788850339242

Apogeo editore

prezzo: 24 euro

Chi controlla davvero l’intelligenza artificiale? Il Pulitzer Gary Rivlin indaga i nuovi oligarchi digitali: Altman, Hoffman, Musk, e i miliardi che plasmano il futuro dell’AI.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo a una velocità senza precedenti: da quando ChatGPT ha fatto la sua comparsa sulla scena a fine 2022, in un batter d’occhio l’AI è diventata un affare che ci coinvolge tutti.

Ma chi detiene il vero potere in questa rivoluzione?

Gary Rivlin, giornalista vincitore del premio Pulitzer, ci porta dietro le quinte della corsa multimiliardaria tra Microsoft, Google, Meta e le altre Big Tech che investono cifre astronomiche per dominare questa tecnologia.

Nel corso di oltre un anno, l’autore ha seguito da vicino founder e venture capitalist osservando i giochi di potere, le strategie e le tensioni interne che agitano questa nuova frontiera. Grazie a Ried Hoffman, cofondatore di LinkedIn, investitore di primo piano e mente visionaria, Rivlin ha avuto accesso ad alcune delle aziende più all’avanguardia nella ricerca sull’intelligenza artificiale come Inflection AI, la società che Hoffman stesso ha co-fondato nel 2022, e OpenAI di Sam Altman, la startup con sede a San Francisco che ha dato il via a tutto.

Attraverso una narrazione avvincente, costellata dai nomi di personaggi come Musk, Zuckerberg, Gates, I padroni dell’AI racconta come questi giganti stiano riscrivendo le regole del mercato, facendo emergere sfide etiche, economiche e geopolitiche.

Un libro essenziale per comprendere chi e come sta scrivendo il futuro dell’AI, e a quale prezzo.

Gary Rivlin è un giornalista d’inchiesta vincitore del premio Pulitzer e autore di best seller, noto per le sue analisi approfondite sul mondo della tecnologia fin dagli albori di Internet. Ex reporter del New York Times, ha scritto per Wired, Fortune e Newsweek. Tra i suoi libri più celebri: Broke, USA (2010) e Katrina (2015). Vive a New York con la moglie, la regista teatrale Daisy Walker, e i due figli.

