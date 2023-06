I morti sulle strade 2022 sono stati 4 al giorno

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

L’11,1% in più rispetto al 2021 a quota 1.489. In Europa la Romania è la peggiore

I morti sulle strade nel 2022 in Italia sono aumentati: sono stati 1.489, l’11,1% in più rispetto all’anno precedente. L’anno scorso, in altre parole, ogni giorno sono morte 4 persone sulle strade. Nel dettaglio: gli incidenti sono stati 70.554 dei quali 1.362 mortali e, oltre alle 1.489 vittime si sono registrate 28.914 persone lesionate e 42.300 ferite.

Quanti sono stati i morti sulle strade nel 2022

C‘è stato un incremento del 7,1% nell’incidentalità complessiva, che è passata dai 65.852 incidenti nel 2021 ai 70.554 del 2022. Anche il numero di persone ferite è aumentato del 10,6% rispetto all’anno precedente: nel 2022, gli incidenti con lesioni sono stati 28.914, segnando un aumento dell’8,4%, mentre le persone ferite sono state 42.300, registrando un incremento del 10,6%. È comunque importante sottolineare che durante la prima parte del 2021 erano ancora in vigore restrizioni di mobilità a causa delle misure di contenimento legate alla pandemia. Se, infatti, confrontiamo i dati dei morti sulle strade nel 2022 con quelli del 2019 (considerato anche dall’Istat come anno di riferimento per la valutazione delle tendenze infortunistiche) si osserva una diminuzione dell’8,3% sia per quanto riguarda gli incidenti mortali che le vittime. C’è stato un calo del 9,2% anche per quanto riguarda gli incidenti con feriti mentre le persone ferite sono state il 13,2% in meno.

Quanti sono stati i morti sulle strade in Europa

Il grafico sopra mostra l’andamento dei morti sulle strade nel Continente dal 2011 al 2021. Tranne il lieve aumento che si è registrato nel 2015, il 2021 è stato l’unico anno nel quale i morti sulle strade sono aumentati considerevolmente. Nel 2021 (i dati del 2022 a livello continentale non sono ancora disponibili) i morti sono stati ben 19.917 rispetto ai 18.835 dell’anno prima. Ovviamente, anche in questo caso vale il fatto che nel 2020 in tutta Europa erano presenti restrizioni alla circolazione delle persone e quindi i dati sono falsati. Infatti nel 2019, l’ultimo anno “normale”, il calo è deciso: nel 2019 i morti sulle strade sono stati 22.756 rispetto ai 19.917 del 2021.

Il tasso di mortalità nei Paesi europei

Ma quali sono i Paesi dove è più alto il tasso di mortalità? Ecco i numeri nel grafico sotto, che mostra il numero di morti nei Paesi europei per milione di residenti.

Il Paese europeo dove ci sono stati più morti ogni milione di residenti è la Romania con ben 93 vittime. Seguono diversi Paesi dell’Est Europa: la Bulgaria con 81 vittime, la Lettonia con 78 e la Croazia con 72. E l’Italia? L’Italia, nel 2021 è leggermente sopra la media europea di 45 morti ogni milione di abitanti: noi siamo a 49. La Francia è sotto la media con 43 vittime registrate sulle strade nel 2021 e la Germania è molto più disciplinata: appena 31 vittime. La Spagna, sempre per prendere a confronto i Paesi europei più simili all’Italia, ha avuto 32 morti. In altre parole l’Italia è il primo Paese dell’Europa occidentale per numero di morti sulle strade.

I dati 2022 della Polizia stradale

Torniamo ai morti sulle strade nel 2022 in Italia. Oltre alle 1.489 vittime, un numero oggettivamente spaventoso, la Polizia stradale ha rilevato 421.973 violazioni per eccesso di velocità che hanno portato al ritiro di 30.560 patenti di guida e 40.019 carte di circolazione. Inoltre, sono stati decurtati complessivamente 2.120.631 punti sulle patenti degli italiani. Le pattuglie della Polizia Stradale in circolazione sono state 420.816 che hanno effettuato controlli su 1.782.491 persone e contestato 1.438.419 infrazioni. Altre 415.995 persone sono state sottoposte all’alcol test e 13.448 sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza mentre sono stati denunciati 1.181 conducenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono anche stati sequestrati 957 veicoli.

La prima causa di morte per i giovani

In Italia gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani tra i 5 e i 29 anni: circa il 35% dei morti appartiene, infatti, a questa fascia d’età. I morti sulle strade per i giovani superano nettamente i morti per suicidio, sono il 12% del totale, e per tumori, sono il 13% del totale.

I dati si riferiscono al: 2021-2022

Fonte: Eurostat, Polizia stradale