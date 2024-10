La forte ondata di licenziamenti nel settore tecnologico continua nel 2024. Dopo le significative riduzioni del personale con oltre 165,269 nel 2022 uscite e 264,220 licenziamenti nel 2023, quest’anno ha già visto 139,206 tagli di posti di lavoro in 451 aziende tech, secondo il tracker indipendente dei licenziamenti Layoffs.fyi.

Aziende come Tesla, Amazon, Google, TikTok, Snap e Microsoft hanno effettuato consistenti licenziamenti nei primi mesi del 2024. Anche le startup di dimensioni più piccole hanno subito un numero considerevole di tagli e, in alcuni casi, hanno chiuso del tutto le operazioni.

Il motivo? La focalizzazione degli investimenti sull’intelligenza artificiale si accompagna, in tutte le aziende tecnologiche, ad una crescente attenzione ai costi. I licenziamenti del 2024 sono mirati ai settori che rendono meno. Secondo Mc Kinsey, nel 2030 almeno il 14% degli occupati potrebbe dover cambiare lavoro per effetto della digitalizzazione, della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Le prime aziende che possono disporre delle risorse per percorrere questa strada sono proprio quelle tecnologiche che controllano, in buona misura, lo sviluppo delle tecnologie che esse stesse per prime debbono usare. E’ questa la scelta necessaria che le guida la ristrutturazione organizzativa che porterà all’aumento degli occupati nelle aree più innovative e della riduzione dell’occupazione nelle aree a minore redditività.

Di seguito l’elenco che verrà aggiornato ogni mese. di tutti i licenziamenti noti nel settore tecnologico che sono avvenuti nel 2024.

Settembre 2024: 3.765 dipendenti licenziati

Shein

Ha licenziato 17 dipendenti a Singapore mentre l’azienda si prepara per un’IPO presso la Borsa di Londra.

Drata

La piattaforma di conformità alla sicurezza ha licenziato il 9% del suo personale, colpendo 40 dipendenti.

Moov

Avrebbe licenziato più di 50 dipendenti, anche se Moov stesso non ha ancora confermato i licenziamenti.

FreightWaves

Ha eliminato 16 posti di lavoro nelle vendite, nelle risorse umane e nel marketing, citando un significativo calo del mercato del trasporto merci.

Northvolt

Sta tagliando il 25% della sua forza lavoro globale nel tentativo di ridurre i costi. I licenziamenti coinvolgono più di 1.600 dipendenti del gigante delle batterie.

Olo

L’azienda sta riducendo la sua forza lavoro del 9%, influenzando circa 50 dipendenti, poiché mira a finanziare future iniziative di crescita.

Healthy.io

L’azienda ha licenziato 40 dipendenti nei suoi mercati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele. I tagli arrivano dopo che la società israeliana nel settore della salute ha licenziato 70 dipendenti nel 2023.

Reverb

Avrebbe eliminato 40 ruoli. Il marketplace di strumenti musicali con sede a Chicago è stato acquisito da Etsy nel 2019.

Luminar

Sta riducendo il proprio personale del 30% come parte di una nuova misura di riduzione dei costi, come annunciato dal CEO Austin Russell in un post sul blog. I tagli riguardano principalmente ruoli “non tecnici”.

Notable Labs

Sta eliminando il 65% della sua forza lavoro e dei consulenti, e mettendo in pausa uno studio clinico sul suo trattamento contro il cancro, mirando a ridurre le spese.

CrawTrawler

Sta tagliando il 10% della sua forza lavoro, influenzando circa 40 dipendenti. Tuttavia, l’azienda ha dichiarato che creerà 28 nuovi ruoli come parte della sua nuova strategia.

ApplyBoard

Ha eliminato il 4% della sua forza lavoro totale mentre ristruttura le sue operazioni in Ontario.

Qualcomm

Licenzierà 226 lavoratori a San Diego entro la fine dell’anno, secondo un avviso WARN della California. La decisione arriva meno di un anno dopo che il produttore di chip ha licenziato più di 1.250 lavoratori.

Udemy

Ridurrà il proprio organico in un nuovo sforzo di ristrutturazione, influenzando circa 280 dipendenti. L’azienda afferma che la metà di coloro che sono coinvolti dai tagli sarà riassunta, specialmente se lavorano in mercati a minor costo.

Amperity

Licenzierà il 13% della sua forza lavoro. L’azienda ha già licenziato 20 dipendenti all’inizio di quest’anno, oltre a due altre riduzioni del personale nel 2023.

Cisco

Sta riducendo il proprio organico del 7%, influenzando circa 5.600 dipendenti. I tagli seguono un’altra ondata di licenziamenti dell’azienda quest’anno, durante la quale 4.000 dipendenti sono stati colpiti.

Microsoft

Sta licenziando circa 650 dipendenti nella sua divisione di giochi. I licenziamenti giungono otto mesi dopo che la divisione dei giochi ha affrontato 1.900 tagli di posti di lavoro dopo che Microsoft ha acquisito Activision Blizzard.

Nori

Ha chiuso le sue operazioni citando un “ambiente di finanziamento difficile”, come annunciato dalla co-fondatrice Alexsandra Guerra su LinkedIn.

Bending Spoons

Licenzierà il 75% del personale di WeTransfer. Bending Spoons ha acquisito il servizio di trasferimento file a luglio per una somma non divulgata.

Goop

Licenzierà il 18% del suo staff di 216 persone mentre l’azienda sposta il suo focus sui suoi marchi di bellezza e cibo e deprioritizza altre aree come il benessere e i viaggi.

Fly.io

Avrebbe licenziato circa 40 dipendenti in quello che sembra essere un sforzo di ristrutturazione per l’azienda.

Motif FoodWorks

Sta chiudendo le sue operazioni a seguito di una lunga battaglia legale con il concorrente Impossible Foods.

Agosto 2024: 26.024 dipendenti licenziati

Character.AI avrebbe tagliato almeno il 5% del suo personale nei dipartimenti di marketing e reclutamento.

Apple sta tagliando circa 100 posti di lavoro nel suo gruppo di servizi digitali, potenzialmente influenzando i lavoratori nei team di Libri e Notizie dell’azienda.

Brave ha licenziato 27 dipendenti in diversi dipartimenti, secondo quanto appreso dal sito di informazione TechCrunch che ha raccolto i dati in una lunga analisi. I tagli incidono su circa il 14% del personale totale della startup di browser web e ricerca.

Scale AI avrebbe terminato più di 1.000 lavoratori autonomi remoti. L’azienda non ha classificato i tagli come licenziamenti e afferma che i dipendenti a tempo pieno non sono stati influenzati.

Skip the Dishes sta tagliando 100 lavoratori in Canada e 700 che lavorano per la sua azienda madre, Just Eat Takeaway.com, come annunciato dal CEO Paul Burns su LinkedIn.

GoPro ridurrà la propria forza lavoro totale di circa il 15% entro la fine dell’anno come parte di un importante sforzo di ristrutturazione. I tagli influenzeranno circa 139 lavoratori.

Retention.com ha licenziato il 40% del suo personale, come scritto dal CEO Adam Robinson su LinkedIn, influenzando 15 dipendenti.

Loop sta conducendo licenziamenti mentre l’azienda attraversa un “cambio strategico” nelle priorità. Attualmente non è noto il numero di dipendenti coinvolti.

Inuitive sta tagliando il 20% della sua forza lavoro, influenzando circa 80 dipendenti. Il CEO di Inuitive, Shlomo Gadot, si dimetterà anche dall’azienda.

Formlabs ha licenziato un “piccolo numero” di dipendenti, come confermato esclusivamente a TechCrunch dall’azienda. La società di stampa 3D afferma che i tagli sono avvenuti negli ultimi due anni e coinvolgono 40 dipendenti su meno di 750.

Il CEO di Sonos, Patrick Spence, ha confermato a TechCrunch che l’azienda ha licenziato 100 dipendenti in una nuova ondata di licenziamenti, influenzando il 6% della forza lavoro di Sonos. Sonos ha ridotto precedentemente il proprio organico del 7% nel 2023.

Cisco dovrebbe eliminare migliaia di posti di lavoro in un’altra ondata di licenziamenti quest’anno. L’azienda ha già licenziato più di 4.000 dipendenti a febbraio 2024.

Tally ha chiuso le sue operazioni “dopo aver esplorato tutte le opzioni” prima di esaurire il denaro. La fintech in precedenza aiutava gli utenti a gestire e saldare il proprio debito con le carte di credito; aveva 183 dipendenti ed era stata valutata l’ultima volta a 855 milioni di dollari.

Branch.io ha licenziato più di 100 dipendenti. Nova Launcher, acquisita da Branch nel 2022, ha dichiarato che i tagli hanno ridotto il suo team a un solo sviluppatore a tempo pieno.

READY Robotics avrebbe interrotto le sue operazioni. L’azienda sta ora mettendo all’asta attrezzature attraverso Silicon Valley Disposition.

Eventbrite sta tagliando circa 100 dipendenti, corrispondenti all’11% della sua forza lavoro totale. La società di biglietteria online aveva precedentemente licenziato l’8% dei suoi dipendenti nel febbraio 2023.

LegalZoom ha annunciato che ridurrà la sua forza lavoro globale del 15% e metterà in pausa gli sforzi futuri di assunzione nel tentativo di risparmiare 25 milioni di dollari.

Techstars licenzierà il 17% del suo personale e terminerà i suoi programmi da 80 milioni di dollari sostenuti da J.P. Morgan alla fine di quest’anno, a seguito di un periodo difficile per l’azienda che ha incluso perdite finanziarie e cambiamenti nella leadership.

Mobius chiuderà completamente le operazioni dopo aver affrontato difficoltà finanziarie. Il produttore di SUV con sede in Kenya avrebbe citato aumenti delle tasse come forza trainante della decisione.

Infineon taglierà 1.400 posti di lavoro a livello globale, compresi centinaia di ruoli presso il suo impianto tedesco. L’azienda ha dichiarato che trasferirà anche altri 1.400 dipendenti in paesi con costi del lavoro più bassi.

Jam City ha eliminato circa 85 dipendenti, interessando il 10% della forza lavoro totale dello sviluppatore e editore di videogiochi.

Dell effettuerà licenziamenti poiché l’azienda pianifica di diventare “più snella”, secondo una memo interna, e creerà una nuova unità commerciale focalizzata sui prodotti e servizi di intelligenza artificiale. Al momento il numero di dipendenti interessati è sconosciuto.

Intel ha iniziato il mese con licenziamenti sostanziali, con 15.000 dipendenti, corrispondenti al 15% del suo personale totale, colpiti dai tagli dell’azienda. “Le nostre entrate non sono cresciute come previsto — e non abbiamo ancora beneficiato appieno da potenti tendenze, come l’IA”, ha dichiarato il CEO Pat Gelsinger in una memo annunciando i licenziamenti.

Luglio 2024: 9.051 dipendenti licenziati

Rad Power Bikes

La start-up di e-bike che ha raccolto più di 300 milioni di dollari dagli investitori ha anche condotto cinque round di licenziamenti dal mese di aprile 2021, con TechCrunch che ha appreso in esclusiva che gli ultimi licenziamenti di Rad Power sono stati effettuati a luglio con un numero sconosciuto di dipendenti di Rad Power circa 394 impattati.

Match Group

Ha interrotto i servizi di live streaming attraverso le sue app di appuntamenti, in particolare Plenty of Fish e BLK, poiché sposta il suo focus verso l’IA generativa. La mossa comporterà una riduzione del 6% della forza lavoro totale.

Bungie

Taglierà 220 dipendenti, rappresentando circa il 17% della forza lavoro totale dello studio di videogiochi. Il CEO Pete Parsons ha dichiarato che i cambiamenti interessano tutti i livelli dell’azienda, inclusi i vertici senior e esecutivi.

Pocket FM

Avrebbe eliminato ruoli per quasi 200 scrittori statunitensi, un mese dopo che l’azienda si è associata a ElevenLabs per convertire rapidamente gli script in contenuti audio utilizzando l’IA.

WayCool Foods

Avrebbe licenziato più di 200 dipendenti in diversi dipartimenti. Sarebbe il terzo significativo round di licenziamenti dell’azienda agritech nell’ultimo anno.

Webflow

Ha annunciato che eliminerà circa l’8% della sua forza lavoro mentre l’azienda lavora verso la sua “prossima fase di crescita”.

Cohere

Sta licenziando circa 20 dipendenti, corrispondenti a circa il 5% della sua forza lavoro totale. I tagli sono arrivati il giorno dopo che l’azienda ha annunciato di aver raccolto 500 milioni di dollari con una valutazione di 5 miliardi di dollari.

Magic Leap

Avrebbe eliminato circa 75 dei suoi dipendenti. Come parte dei tagli, la startup di realtà aumentata avrebbe tagliato completamente i suoi dipartimenti di vendita e marketing.

Mercari

Sta licenziando quasi la metà dei suoi dipendenti negli Stati Uniti poiché l’azienda con sede in Giappone fatica a competere con altri rivali dell’e-commerce come Temu.

Aqua

Sta eliminando 50 dipendenti, corrispondenti al 10% della sua forza lavoro totale. All’inizio di quest’anno, l’azienda di sicurezza informatica ha raccolto 60 milioni di dollari con una valutazione di 1 miliardo di dollari, diventando un unicorno.

EverC

Sta licenziando il 10% della sua forza lavoro composta da 165 persone. L’azienda sviluppa software di intelligence informatica che aiuta a prevenire le frodi online.

Lex

Ha licenziato la maggior parte del suo staff composto da circa otto persone mentre il sito di social networking LGBTQ+ fatica a monetizzare il suo prodotto. L’anno scorso, il terzo di Lex, ha raccolto 5,6 milioni di dollari in finanziamenti seed ed ha promosso la co-fondatrice Jennifer Lewis da COO a CEO.

Monarch Tractor

Ha tagliato “meno del” 15% della sua forza lavoro composta da 250-300 persone come parte di una riorganizzazione necessaria a seguito di un round di finanziamento Serie C da 133 milioni di dollari, ha appreso TechCrunch.

Kaspersky

Licenzierà decine di dipendenti e lascerà completamente il mercato statunitense a seguito di un ordine del governo degli Stati Uniti che ha vietato la vendita del software dell’azienda a causa di rischi per la sicurezza.

Salesforce

Ha eliminato circa 300 dipendenti dalla sua forza lavoro mentre implementa un più ampio sforzo per ridurre i costi e razionalizzare le operazioni.

Intuit

Taglierà 1.800 dipendenti, influenzando il 10% della sua forza lavoro. L’azienda afferma che più della metà è stata tagliata a causa delle basse prestazioni e mira ad assumere approssimativamente lo stesso numero di dipendenti anziché tagliare i costi.

UiPath

Pianifica di tagliare 420 posti di lavoro, il 10% della sua forza lavoro totale, mentre l’azienda sta attraversando un ampio sforzo di ristrutturazione.

UKG

Ha tagliato circa 2.200 dipendenti, corrispondenti a quasi il 14% della sua forza lavoro, mentre l’azienda software cerca di riorientare le sue risorse verso “aree chiave di innovazione del prodotto”.

OpenText

Pianifica di tagliare circa 1.200 posti di lavoro, corrispondenti a quasi il 2% della sua forza lavoro totale, mentre l’azienda di gestione delle informazioni intende ridurre significativamente le sue spese entro il 2025.

Unacademy

Sta licenziando circa 250 dipendenti nell’ultimo di una serie di tagli dopo la riapertura delle scuole in tutta l’India a seguito dei blocchi pandemici.

Koo

Sta interrompendo le sue operazioni dopo il fallimento dei colloqui di acquisizione di ultima istanza con Dailyhunt.

Upside Foods

Ha ridotto la sua forza lavoro di 26 persone, ha scritto il CEO Uma Valeti in una email al personale, mentre l’industria della carne coltivata in laboratorio vede una diminuzione dei finanziamenti VC.

Sightful

Sta eliminando 20 dipendenti, corrispondenti a un terzo della sua forza lavoro totale, mentre l’azienda sposta il suo focus verso lo sviluppo software.

Giugno 2024: 10.083 dipendenti licenziati

RealPage

Taglierà circa il 4% della sua forza lavoro come parte di un piano per potenziare la crescita, anche se l’azienda è una tra molte nel suo settore che affronta una causa consolidata che afferma che sono stati coinvolti in accordi illeciti sui prezzi.

Planet

Intende licenziare circa 180 dipendenti, corrispondenti al 17% della sua forza lavoro, secondo una presentazione alla SEC che rappresenta il suo secondo recente round di licenziamenti.

Moxion Power

Sta licenziando più di 100 dipendenti, secondo una segnalazione WARN. La notizia dei tagli arriva dopo che l’azienda ha lanciato una grande espansione degli uffici a Richmond, in California.

eBay

Sta apparentemente conducendo licenziamenti in Israele mentre attraversa una ristrutturazione globale.

BeReal

Sta apparentemente tagliando un gran numero del suo personale dopo essere stata acquisita dall’azienda di videogiochi francese Voodoo.

Flutterwave

Ha licenziato circa 30 persone, corrispondenti al 3% della sua forza lavoro, mentre riorienta il suo business verso le imprese.

Ginkgo Bioworks

Ha licenziato 158 dipendenti, con un altro blocco di licenziamenti previsto poiché l’azienda mira a ridurre la sua forza lavoro del 25%.

Moovit

Sta effettuando tagli al 10% della sua forza lavoro, impattando circa 20-25 dipendenti.

Wex

Sta licenziando 375 dipendenti, corrispondenti al 5% del suo totale di forza lavoro.

PayPal

Eliminerà fino a 85 dipendenti con sede in Irlanda, ha annunciato l’azienda.

Rapyd

Sta apparentemente licenziando circa 30 dipendenti in Israele e sposterà le posizioni in altre regioni per tagliare i costi.

C2FO

Ha tagliato 16 dipendenti nel suo dipartimento di gestione delle risorse dei fornitori concentrandosi sull’automazione.

Chegg

Sta riducendo il suo organico globale del 23% in un importante sforzo di ristrutturazione poiché la piattaforma di apprendimento online punta a diventare un’operazione “più snella”.

StackPath

Sta chiudendo i battenti e liquidando i suoi asset. Al momento il numero di dipendenti interessati è sconosciuto.

Unit

Sta riducendo il suo organico del 15% mentre l’azienda cerca di “pensare a periodi di tempo più lunghi”, ha annunciato l’azienda in un post sul blog.

Loop

Sta effettuando ulteriori tagli, come annunciato dalla co-amministratrice delegata Carey Anne Nadeau su LinkedIn. Al momento il numero di dipendenti coinvolti è sconosciuto.

Care/of

Licenzierà i suoi 143 dipendenti entro il 3 luglio a causa di una “perdita di finanziamenti” e non accetterà più nuovi ordini. L’azienda non si è completamente chiusa, dicendo a TechCrunch: “Stiamo esplorando attivamente opzioni per il marchio ma al momento non abbiamo nulla di definitivo da comunicare.”

Running Tide

Ha chiuso le sue operazioni e ha licenziato i dipendenti rimanenti dopo aver raccolto più di 50 milioni di dollari dal suo inizio nel 2017.

Satellogic

Sta licenziando 70 dipendenti, circa il 30% della sua forza lavoro, tre settimane dopo un precedente round di tagli che ha coinvolto 34 dipendenti.

ByteDance

Sta tagliando circa 450 posti di lavoro nella sua divisione di e-commerce indonesiana, corrispondenti al 9% dell’unità.

VRChat

Ha eliminato circa il 30% della sua forza lavoro totale, come confermato dal CEO Graham Gaylor in una dichiarazione.

Paytm

Sta apparentemente effettuando tagli significativi in tutta l’azienda. Al momento il numero totale di dipendenti interessati è sconosciuto.

Kissflow

Ha tagliato circa 45 posti di lavoro come parte di un’operazione di ristrutturazione.

Copia Global

Ha licenziato almeno 1.060 dipendenti due settimane dopo che la startup ha presentato istanza di amministrazione.

Revel

Sta licenziando i suoi oltre 1.000 autisti dipendenti mentre abbraccia un modello di lavoratori indipendenti simile a quello di Lyft e Uber.

Simpl

Ha licenziato 30 dipendenti un mese dopo che la startup con sede a Bengaluru ha licenziato 160 persone.

Oda

Ha confermato licenziamenti di 150 posti di lavoro mentre ridimensiona drasticamente le sue ambizioni di espansione per concentrarsi sui mercati in Norvegia e Svezia.

Pagaya

Sta licenziando 100 lavoratori, corrispondenti al 20% del suo organico, in un altro round di tagli.

MoonPay

Sta apparentemente licenziando il 10% della sua forza lavoro, corrispondente a circa 30 persone.

Microsoft

Sta apparentemente tagliando centinaia di dipendenti che lavorano nel suo business Azure cloud, anche se al momento il numero esatto di dipendenti interessati è sconosciuto.

OrCam

Sta licenziando 100 dipendenti mesi dopo aver ridotto il suo organico di 50 lavoratori.

Google

Sta apparentemente effettuando tagli consistenti a livello globale in diversi team del suo Cloud, inclusi quelli focalizzati sulla sostenibilità, consulenza e ingegneria dei partner.

Tropic

Sta eliminando 40 dipendenti come parte di un’operazione di ristrutturazione, come scritto dal CEO David Campbell in un post su LinkedIn.

Maggio 2024: 11.011 dipendenti licenziati

Gro Intelligence

Sta chiudendo le sue operazioni dopo aver licenziato il 60% del suo personale a marzo nel tentativo di restare a galla.

Jasper Health

Ha licenziato una parte sostanziale della sua forza lavoro, ha appreso TechCrunch. I dipartimenti di ingegneria e design del prodotto sono stati i più colpiti dai tagli alla startup della piattaforma di assistenza ai malati di cancro.

Cirium

Sta licenziando 37 lavoratori tecnici presso FlightStats, la startup di tracciamento dei voli acquisita nel 2016, mentre pianifica di consolidare le sue operazioni in India e nel Regno Unito.

Walnut

Sta tagliando 15 dipendenti in un turno di licenziamenti, che influisce sul 20% della forza lavoro totale della startup israeliana.

Fisker

Ha licenziato centinaia di dipendenti nel tentativo di mantenere viva la startup di veicoli elettrici. Un dipendente attuale e uno licenziato hanno riferito esclusivamente a TechCrunch che circa 150 persone rimangono attualmente in azienda.

Cue Health

Sta chiudendo le sue operazioni e licenziando il resto del suo personale. La società di test COVID-19 aveva licenziato la metà della sua forza lavoro all’inizio di questo mese per ridurre i costi.

Foursquare

Ha licenziato 105 dipendenti mentre l’azienda cerca di “razionalizzare” le sue operazioni, secondo un’email ai dipendenti dall’attuale CEO Gary Little.

Lucid Motors

Sta licenziando circa 400 dipendenti, circa il 6% della sua forza lavoro, come parte di una ristrutturazione in vista del lancio del suo primo SUV elettrico entro la fine di quest’anno.

TikTok

Farà probabilmente tagli significativi ai suoi team globali di operazioni e marketing. Attualmente non è noto il numero di dipendenti interessati.

Pixar

Taglierà presumibilmente il 14% del suo personale, influenzando 175 dipendenti, mentre l’azienda sposta il suo focus dalla programmazione originale di Disney+ ai film.

Replit

Ha licenziato il 20% del suo personale mentre la startup di programmazione sposta il suo focus sulle vendite aziendali.

SeekOut

Ha tagliato circa il 30% della sua forza lavoro totale. La startup di reclutamento che utilizza l’IA per trovare candidati è stata valutata oltre 1,2 miliardi di dollari nell’gennaio 2022.

Gopuff

Ha eliminato il 6% del suo personale in un altro turno di licenziamenti mentre la startup di consegne veloci cerca di diventare redditizia entro la fine del 2024.

Atmosphere

Pianifica di licenziare 106 dipendenti, secondo un avviso WARN presentato in Texas.

Mainvest

Ha chiuso le sue operazioni. Al momento non è noto il numero di dipendenti interessati.

Indeed

Sta tagliando circa 1.000 posti di lavoro, influenzando l’8% del personale dell’azienda, ha scritto il CEO Chris Hyams in una lettera al personale.

Motional

Ha tagliato circa il 40% della sua forza lavoro, influenzando circa 550 dipendenti, hanno riferito le fonti a TechCrunch. Il direttore operativo dell’azienda, Abe Ghabra, ha anche lasciato l’azienda.

Google

Eliminerà 57 posizioni a San Francisco, secondo un avviso WARN presentato in California.

Vacasa

Sta eliminando 800 dipendenti, corrispondenti al 13% della sua forza lavoro, come parte di un’operazione di ristrutturazione.

Brilliant

Ha detto a The Verge di aver licenziato la maggior parte del suo personale e di non vendere più i suoi controller smart home e interruttori luminosi mentre cerca un acquirente.

Enovix

Ha licenziato circa 170 lavoratori, influenzando un terzo del suo totale di dipendenti, in un tentativo di ridurre i costi operativi annuali.

Microsoft

Ha chiuso Arkane Austin, Tango Gameworks e altri studi di giochi come parte dei tagli a Bethesda. Attualmente non è chiaro quanti dipendenti saranno coinvolti.

Cue Health

Sta eliminando 230 dipendenti, circa il 49% della sua forza lavoro, in una misura di taglio dei costi delineata nei documenti presentati alla SEC degli Stati Uniti.

Luminar

Sta riducendo la sua forza lavoro del 20%. I tagli interesseranno circa 140 dipendenti, e l’azienda sta anche interrompendo i rapporti con “la maggior parte” dei suoi lavoratori a contratto.

Sprinklr

Ha licenziato circa il 3% della sua forza lavoro, influenzando 116 persone, come confermato dall’azienda a TechCrunch in una dichiarazione. I tagli arrivano oltre un anno dopo che l’azienda ha eliminato circa il 4% del personale.

Peloton

Sta licenziando il 15% della sua forza lavoro, influenzando circa 400 persone, come parte di un’operazione di riduzione dei costi. Il CEO dell’azienda, Barry McCarthy, sta anche lasciando l’azienda.

Aprile 2024: 22.423 dipendenti licenziati

Tesla

Ha ridimensionato il suo team di ricarica in un nuovo turno di licenziamenti, ha annunciato il CEO Elon Musk in un’email notturna ai dirigenti.

Google

Ha licenziato personale in team chiave come Flutter, Dart e Python. Attualmente non è chiaro quanti dipendenti siano stati licenziati.

Fisker

Sta licenziando ulteriori dipendenti per “preservare il denaro”, secondo un’email interna vista da TechCrunch. Al momento non è noto il numero di tagli.

Getir

Sta chiudendo le operazioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, influenzando almeno 6.000 posti di lavoro nei mercati che chiudono.

Ola

Sta tagliando circa 180 posti di lavoro in una spinta alla redditività e ha licenziato il suo amministratore delegato Hemant Bakshi, ha riferito una fonte a conoscenza della situazione a TechCrunch.

True Anomaly

La startup aerospaziale e della difesa ha licenziato quasi 30 persone, corrispondenti a circa il 25% della sua forza lavoro, a causa della “duplicazione dei ruoli e delle funzioni in tutta l’azienda”, ha riportato esclusivamente TechCrunch.

Expedia

Si prevede che taglierà dipendenti nel suo ufficio di Austin per la seconda volta quest’anno.

Nike

Pianifica di eliminare 740 dipendenti presso la sua sede dell’Oregon quest’estate, secondo un avviso della legge WARN.

Stability AI

Sta eliminando il 10% della sua forza lavoro a seguito dell’uscita dell’ex CEO Emad Mostaque.

Google

Sta licenziando i lavoratori come parte di misure continue di riduzione dei costi. Al momento non era noto il numero di dipendenti interessati.

Rivian

Sta riducendo la sua forza lavoro totale dell’1%. È il secondo turno di licenziamenti per il produttore di veicoli elettrici quest’anno.

Take-Two

Sta licenziando il 5% della sua forza lavoro, influenzando circa 579 dipendenti. Il publisher di GTA 6 ha anche annunciato l’eliminazione di “diversi progetti” in fase di sviluppo.

Tome

Sta eliminando circa il 20% dei suoi 59 dipendenti in un’operazione di ristrutturazione.

Tesla

Sta tagliando “più del 10%” della sua forza lavoro globale, secondo un’email interna inviata dal CEO Elon Musk. Ciò potrebbe interessare più di 14.000 lavoratori in tutto il mondo, mentre Tesla si prepara “alla nostra prossima fase di crescita” in un mercato EV impegnativo.

Criteo

Sta riducendo la sua forza lavoro globale di quasi il 4%, influenzando fino a 140 dipendenti.

TikTok

Sta licenziando 250 dipendenti con sede in Irlanda mentre ristruttura il suo team di formazione e qualità.

Hinge Health

Ha tagliato circa il 10% della sua forza lavoro, ha appreso esclusivamente TechCrunch, mentre l’azienda si prepara per un’offerta pubblica iniziale e punta a raggiungere la redditività.

Checkr

Ha licenziato 382 dipendenti, pari al 32% della sua forza lavoro totale, ha appreso esclusivamente TechCrunch. La piattaforma di screening degli antecedenti era stata valutata l’ultima volta 5 miliardi di dollari nell’aprile del 2022.

Bolt.Earth

Avrebbe licenziato una parte considerevole del suo personale in un’operazione di ristrutturazione. Il numero di dipendenti coinvolti attualmente è sconosciuto, ma fonti hanno riferito a Inc42 che potrebbe essere “nell’ordine dei 70-100” lavoratori.

Apple

Sta licenziando 614 dipendenti in California dopo aver abbandonato il suo progetto di auto elettrica, secondo un avviso WARN.

Agility Robotics

Ha licenziato un “piccolo numero” di dipendenti nell’ambito di un focus aziendale sull’impegno nella commercializzazione.

Ghost Autonomy

Ha chiuso le operazioni. L’azienda, sostenuta da OpenAI, impiegava circa 100 persone.

Whirlpool

Sta chiudendo Yummly, l’app di ricette e cucina acquisita nel 2017.

AWS

Taglierà centinaia di posti di lavoro nei settori Vendite, Marketing, Servizi Globali e nel suo team di Tecnologia dei Negozi Fisici.

Byju’s

Sta licenziando circa 500 dipendenti, corrispondenti al 3% della sua forza lavoro totale, nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione.

Marzo 2024: 7.403 dipendenti licenziati

Reliance

Reliance, il più grande conglomerato in India, ha impiegato del tempo per annunciare di aver licenziato più di 42.000 persone nel suo anno fiscale, che è terminato a marzo. Quel numero significativo rappresentava l’11% della sua forza lavoro, e altri 143.000 dipendenti hanno scelto “separazioni volontarie” nello stesso periodo.

ChowNow

Ha licenziato il 20% del suo personale dopo l’acquisizione della piattaforma di punto vendita Cuboh. L’azienda aveva precedentemente licenziato 100 persone nel 2022.

Nintendo of America

Sta ristrutturando il suo dipartimento di test, composto principalmente da appaltatori. Un portavoce di Nintendo ha detto a Kotaku che i cambiamenti comporteranno la fine di alcuni incarichi ma porteranno alla creazione di nuove posizioni a tempo pieno.

Dell

Ha ridotto la sua forza lavoro globale di circa 6.000 posti di lavoro, secondo una presentazione 10-K alla SEC. La presentazione rivela che l’azienda ha tagliato 13.000 posti di lavoro nell’ultimo anno.

Synctera

Ha effettuato tagli al suo personale, confermato dall’azienda a TechCrunch. Un rapporto su Fintech Business Weekly stima che 17 persone, circa il 15% dell’azienda, siano state coinvolte.

ShopBack

Sta tagliando 195 ruoli nell’ambito di un’iniziativa per diventare più sostenibile, ha scritto il CEO Henry Chan in un post sul blog. I licenziamenti hanno un impatto su quasi un quarto del suo personale.

Airmeet

Avrebbe eliminato il 20% della sua forza lavoro totale nel suo secondo sforzo di ristrutturazione dell’anno passato.

Chipper Cash

Ha effettuato un altro round di licenziamenti che ha coinvolto 20 dipendenti, ha annunciato il CEO Ham Serunjogi in un post sul blog.

Textio

Avrebbe tagliato il 16% del suo personale in una mossa strategica per supportare il suo prodotto Textio Lift.

Stash

Sta licenziando circa il 25% della sua forza lavoro. Secondo Axios, i tagli colpiscono circa 80 persone.

Phantom Auto

Sta chiudendo dopo non essere riuscita a ottenere nuovi finanziamenti, ha appreso TechCrunch. La startup di guida remota, che aveva già ridotto il personale l’anno scorso, impiegava poco più di 100 persone.

IBM

Sta riducendo il suo personale di marketing e comunicazioni. L’azienda ha precedentemente annunciato una strategia per sostituire più di 8.000 posti di lavoro con l’IA.

Inscribe.ai

Ha tagliato poco meno del 40% del suo personale, pari a dozzine di dipendenti, ha confermato l’azienda a TechCrunch.

Turnitin

Ha licenziato circa 15 persone all’inizio di quest’anno, in seguito a commenti del CEO Chris Caren secondo cui l’azienda sarebbe stata in grado di ridurre il 20% della sua forza lavoro grazie all’IA.

Sorare

Ha licenziato il 13% del suo personale con sede nel suo ufficio di New York mentre la piattaforma sportiva fantasy web3 si concentra sul suo quartier generale a Parigi, ha riferito una fonte a conoscenza della questione a TechCrunch.

Melio

Sta eliminando circa il 7% della sua forza lavoro nell’ambito di una ristrutturazione organizzativa. Il “unicorno” fintech ha effettuato l’ultimo round di licenziamenti nell’agosto 2022.

ONE

Sta tagliando circa il 13% della sua forza lavoro, con un impatto su 40 dipendenti. Si tratta del secondo round di licenziamenti per la startup delle batterie negli ultimi mesi.

Project Ronin

Sta chiudendo, con un “licenziamento di massa permanente” che coinvolge circa 150 dipendenti.

Febbraio 2024: 15.639 dipendenti licenziati

Fisker

Pianifica di licenziare il 15% della sua forza lavoro e afferma che probabilmente non ha abbastanza liquidità a disposizione per sopravvivere nei prossimi 12 mesi.

EA

Taglia il 5% della sua forza lavoro, coinvolgendo 670 dipendenti, mentre si allontana dal “lo sviluppo di futura proprietà intellettuale con licenza”.

Bumble

Sta licenziando circa 350 dipendenti, pari al 30% della sua forza lavoro.

Apple

Probabilmente sta licenziando centinaia di dipendenti che lavoravano sul progetto dell’auto elettrica autonoma dell’azienda, ora che lo sforzo è stato interrotto, ha appreso TechCrunch.

Sony

Licenzierà 900 dipendenti dalla sua unità PlayStation, colpendo l’8% della forza lavoro della divisione. Anche gli studi Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla e Firesprite saranno coinvolti.

Expedia

Dovrebbe ridurre 1.500 ruoli nel 2024, principalmente nella sua divisione Prodotto e Tecnologia, corrispondente a più dell’8% della forza lavoro dell’azienda.

Finder

Ha eliminato circa 60 dipendenti, ovvero il 17% della sua forza lavoro. È la terza importante ondata di licenziamenti della startup finanziaria negli ultimi 12 mesi.

Rivian

Sta licenziando il 10% della sua forza lavoro a salario fisso nel tentativo di ridurre i costi in un mercato sempre più difficile per i veicoli elettrici.

Meati Foods

Licenzierà il 13% della sua forza lavoro mentre lavora per “costruire un’azienda finanziariamente sostenibile”, ha detto il CEO Phil Graves esclusivamente a TechCrunch.

Cisco

Ha annunciato che eliminerà il 5% dei suoi dipendenti, coinvolgendo più di 4.000 persone.

Toast

Licenzierà circa 550 lavoratori in un’operazione volta a promuovere “l’efficienza delle spese operative”.

Instacart

Ha annunciato in un deposito SEC che licenzierà circa 250 dipendenti come parte di un piano di ristrutturazione.

Mozilla

Sta ridimensionando i suoi investimenti in diversi prodotti, ha appreso TechCrunch, con conseguenti licenziamenti che coinvolgeranno circa 60 dipendenti.

Grammarly

Sta licenziando 230 dipendenti in tutto il mondo come parte degli sforzi dell’azienda per concentrarsi sul “luogo di lavoro abilitato dall’IA del futuro”.

Getaround

Sta tagliando il 30% della sua forza lavoro nordamericana nell’ambito di una ristrutturazione.

Amazon

Sta tagliando posti di lavoro nelle sue attività sanitarie One Medical e Amazon Pharmacy. Attualmente non è noto il numero di ruoli interessati.

DocuSign

Ha annunciato piani per eliminare il 6% della sua forza lavoro, influenzando principalmente le divisioni vendite e marketing dell’azienda.

Gennaio 2024: 34.107 dipendenti licenziati

Thinx

Licenzierà 95 lavoratori a New York City, secondo una comunicazione presentata presso il Dipartimento del Lavoro di New York.

Proofpoint

Sta licenziando circa il 6% della sua forza lavoro globale, pari a 280 dipendenti, come confermato dall’azienda a TechCrunch.

Wattpad

Ha effettuato un’altra serie di licenziamenti all’inizio di questo mese, corrispondenti a circa il 15% della sua forza lavoro, secondo una fonte a conoscenza della situazione citata da TechCrunch.

Block

Sta licenziando circa 1.000 persone nelle divisioni Cash App, foundational e Square di Block.

PayPal

Avrebbe iniziato a effettuare licenziamenti su scala aziendale. Sebbene non sia chiaro quanti dipendenti saranno coinvolti, una fonte ha detto a TechCrunch che si prevede che saranno “migliaia”.

Aurora Solar

Ha licenziato il 20% del suo staff di circa 1.000 persone, ha appreso in esclusiva TechCrunch. I tagli alla startup software arrivano nonostante la crescita record dell’industria solare dell’anno scorso.

iRobot

Sta licenziando 350 persone, ovvero un terzo della sua forza lavoro, dopo che l’offerta di Amazon di acquisire il produttore di Roomba è stata interrotta. Il CEO di lunga data Colin Angle ha anche rassegnato le dimissioni.

Salesforce

Sta licenziando circa 700 lavoratori, pari a circa l’1% del suo personale. Questo avviene dopo che l’azienda ha ridotto significativamente il 10% della sua forza lavoro nel 2023.

Flexport

Sta pianificando di tagliare circa il 20% del suo personale nelle prossime settimane. L’azienda ha annunciato tagli simili ad ottobre, quando il fondatore Ryan Petersen è tornato come CEO e ha ridotto la forza lavoro del 20%.

Microsoft

Sta licenziando 1.900 dipendenti nelle sue divisioni di gioco dopo l’acquisizione di Activision Blizzard. Il presidente di Blizzard, Mike Ybarra, ha annunciato che lascerà anche l’azienda.

Swiggy

Sta tagliando circa 400 posti di lavoro, il 7% della sua forza lavoro, poiché la startup di consegna di cibo cerca di apportare ulteriori miglioramenti alle sue finanze in vista di un IPO pianificato entro la fine dell’anno.

Aurora

Ha licenziato dozzine di lavoratori, secondo fonti a conoscenza della decisione. La società di tecnologia per veicoli autonomi ha successivamente confermato che circa il 3% della sua forza lavoro è stata licenziata.

eBay

Licenzierà il 9% della forza lavoro dell’azienda, coinvolgendo circa 1.000 dipendenti a tempo pieno. In un post sul blog, l’azienda ha anche pianificato di tagliare i ruoli a contratto nei prossimi mesi.

SAP

Ha annunciato l’intenzione di offrire incentivi al licenziamento volontario o cambiamenti di mansione a 8.000 dipendenti in seguito a una ristrutturazione.

Brex

Ha licenziato il 20% del suo personale, coinvolgendo 282 lavoratori. In un post sul blog, il co-CEO Pedro Franceschi ha dichiarato che l’azienda sta dando priorità al “pensiero a lungo termine e al possesso rispetto ai guadagni a breve termine nella nostra struttura retributiva”.

TikTok

Ha eliminato circa 60 posti di lavoro negli Stati Uniti a Los Angeles, New York e Austin, oltre ai licenziamenti nei mercati internazionali. I ruoli interessati, secondo il report iniziale di NPR, sono principalmente nel settore delle vendite e della pubblicità.

Vroom

Sta tagliando il 90% dei suoi dipendenti mentre chiude il suo mercato online di auto usate e sposta le risorse in due unità aziendali: una focalizzata sul finanziamento auto e l’altra sull’analisi alimentata dall’IA.

Riot Games

Sta licenziando l’11% della sua forza lavoro, coinvolgendo circa 530 dipendenti, poiché l’azienda si concentra su “progetti meno numerosi e di maggiore impatto”. Il produttore di League of Legends sta anche chiudendo il suo gruppo editoriale di cinque anni, Riot Forge.

Wayfair

Sta eliminando il 13% della sua forza lavoro globale, coinvolgendo 1.650 dipendenti, in un’operazione di ristrutturazione mirata a ridurre i livelli di gestione.

YouTube

Eliminerà 100 dipendenti, come confermato da un portavoce a TechCrunch, nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione nei team di gestione e operazioni dei creator.

Google

Sta licenziando “centinaia” di dipendenti nel suo team di vendita pubblicitaria, secondo un memo trapelato. I tagli arrivano una settimana dopo che l’azienda ha effettuato licenziamenti massicci nei suoi team hardware. E altri licenziamenti arriveranno nel corso dell’anno, come ha dichiarato il CEO Sundar Pichai all’azienda in un memo ottenuto da The Verge.

Lost Boys Interactive

Avrebbe licenziato un “grande” numero di dipendenti il 12 gennaio. Lo studio di sviluppo di giochi è stato acquisito dal produttore di Borderlands Gearbox nel 2022.

Pixar

Si appresta a licenziare dipendenti nel 2024, ha appreso in esclusiva TechCrunch, con il totale dei dipendenti interessati che potrebbe arrivare fino al 20% della forza lavoro di 1.300 persone dello studio di animazione. I tagli arrivano mentre Disney cerca di ridurre l’output dello studio mentre lotta per raggiungere la redditività nello streaming.

Audible

Sta licenziando il 5% della sua forza lavoro, citando un “scenario sempre più impegnativo”, secondo un memo trapelato ottenuto da Business Insider.

Discord

Sta licenziando il 17% del suo personale, coinvolgendo 170 persone. In un memo interno ottenuto da The Verge, il CEO di Discord Jason Citron ha attribuito i tagli alla crescita troppo rapida dell’azienda.

Google

Ha licenziato centinaia di dipendenti nel suo team Google Assistant e nel team che gestisce l’hardware Pixel, Nest e Fitbit. L’azienda ha confermato a TechCrunch che i co-fondatori di Fitbit James Park ed Eric Friedman lasceranno anche l’azienda.

Amazon

Sta licenziando “diverse centinaia” di dipendenti presso Prime Video e MGM Studios, secondo un memo ottenuto da TechCrunch. I tagli arrivano giorni dopo i 500 licenziamenti presso Twitch di Amazon.

Twitch

Sta licenziando 500 dipendenti, il 35% del suo attuale personale, in mezzo a una continua lotta per raggiungere la redditività di fronte ai crescenti costi e alle critiche della comunità. I licenziamenti imminenti arrivano dopo che centinaia di altri dipendenti sono stati licenziati nel 2023.

Treasure Financial

Ha confermato a TechCrunch che i licenziamenti, effettuati a dicembre, hanno coinvolto 14 dipendenti, corrispondenti al 60% – 70% dell’azienda, secondo varie fonti.

Duolingo

Ha confermato che ha tagliato il 10% della sua forza lavoro di appaltatori alla fine del 2023 mentre si rivolge all’IA per razionalizzare la produzione di contenuti e le traduzioni precedentemente gestite da esseri umani.

Rent the Runway

Taglierà circa il 10% dei ruoli aziendali in un piano di ristrutturazione dopo le dimissioni pianificate di Anushka Salinas come chief operating officer e presidente alla fine di gennaio.

Unity

Sta riducendo la sua forza lavoro di circa il 25%, ovvero 1.800 persone. Il produttore del motore di gioco ha attraversato tre round di licenziamenti nel 2023.

Pitch

Ha licenziato due terzi dei suoi dipendenti mentre la startup tedesca, che ha sviluppato software di presentazione collaborativo, cerca di intraprendere un “percorso completamente diverso”. Il CEO e co-fondatore Christian Reber ha anche lasciato l’azienda.

BenchSci

La startup di intelligenza artificiale e biomedicale avrebbe tagliato il 17% della sua forza lavoro l’8 gennaio, citando “cambiamenti nell’ambiente economico”, in un post su LinkedIn che annunciava i licenziamenti.

Flexe

Ha eliminato il 38% del suo personale l’8 gennaio mentre l’azienda di logistica per il commercio online prosegue dopo aver effettuato licenziamenti nel settembre 2023.

NuScale

Ha annunciato l’8 gennaio di licenziare il 28% del suo personale, ovvero 154 lavoratori, poiché l’azienda di reattori nucleari modulari piccoli sposta il suo focus su “aree strategiche chiave”.

Trigo

Sta apparentemente licenziando il 15% della sua forza lavoro focalizzata sulla visione artificiale per i rivenditori.

InVision

Chiuderà alla fine del 2024 dopo 12 anni di attività. La startup di collaborazione nel design era una volta valutata a quasi 2 miliardi di dollari.

VideoAmp

Sta licenziando quasi il 20% della sua forza lavoro mentre cerca di mantenere la sua battaglia con Nielsen sulla misurazione dei media. Il CEO Ross McCray ha lasciato l’azienda.

Orca Security

Sta licenziando circa il 15% del suo personale, per un totale di 60 dipendenti. Si dice che il “unicorno” con sede in Israele pianifichi di spostare alcuni dipendenti interessati in altre posizioni all’interno dell’azienda.

Frontdesk

Ha licenziato l’intera sua forza lavoro di 200 persone l’8 gennaio dopo che i tentativi di raccogliere più capitali sono falliti, come ha appreso in esclusiva TechCrunch. I licenziamenti di massa giungono solo sette mesi dopo che la startup ha acquisito il concorrente Zencity.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz