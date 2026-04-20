Diversi governi europei stanno abbandonando “le piattaforme su cui non hanno il controllo”, ha detto a Politico.eu il ministro olandese al Digitale Willemijn Aerdts.

Diversi governi europei stanno abbandonando “le piattaforme su cui non hanno il controllo”, ha detto a Politico.eu il ministro olandese al Digitale Willemijn Aerdts. La migrazione verso app di messaggistica controllate dai governi è parte della ricerca di alternative alla tecnologa americana.

Diversi paesi verso app in-house

I governi europei stanno progressivamente abbandonando piattaforme di messaggistica come Whatsapp e Signal. Questo discorso vale per diversi paesi, fra cui Francia, Germania, Polonia, Lussemburgo e Belgio che hanno intrapreso lo sviluppo di servizi di messaggistica in-house destinati ai funzionari governativi e ministeriali per lo scambio di informazioni sensibili. L’obiettivo è bloccare l’uso dilagante delle app più popolari, Whatsapp (di proprietà di Meta) in testa, per garantire livelli di controllo e sicurezza alternativi che possono controllare direttamente.

Anche la NATO ha il suo messenger

Anche la NATO dispone del suo messenger mentre la Commissione Ue vuole fare la migrazione entro la fine dell’anno. Lo scrive il sito specializzato Politico.eu, sottolineando che la mossa rientra nel più ampio quadro di una ricerca di alternative alle tecnologie Usa, per timore di essere troppo dipendenti da Washington.

Lo sforzo di scollegarsi dalle tecnologie made in Usa riflette inoltre il crescente riconoscimento da parte dei governi delle vulnerabilità delle app di messaggistica per la condivisione di informazioni sensibili fra politici.

“Attualmente, la nostra comunicazione avviene spesso tramite piattaforme sulle quali non abbiamo alcun controllo”, ha detto a POLITICO Willemijn Aerdts, ministro olandese per il digitale. “In un mondo in cui la tecnologia viene sempre più utilizzata come strumento di potere, questo rappresenta un rischio”.

Brandon De Waele, direttore di Belgian Secure Communications, l’agenzia del governo federale belga responsabile della nuova app sicura, ha detto: “In tutta Europa la questione della sovranità sta diventando sempre più chiara… Per noi si tratta di sovranità dei dati”.

Attacchi hacker ripetuti

WhatsApp e Signal hanno dovuto affrontare sfide di sicurezza informatica nelle ultime settimane. Il mese scorso, decine di agenzie di sicurezza informatica hanno avvertito che gruppi di hacker russi stavano prendendo di mira funzionari politici e governativi sulle app di messaggistica con attacchi di phishing di alto livello.

I rischi sono diventati dolorosamente evidenti anche a Bruxelles: la Commissione europea ha chiesto ad alcuni dei suoi più alti funzionari di chiudere un gruppo sull’app di messaggistica Signal, come riportato da POLITICO questo mese, e l’UE è stata vittima di una serie di violazioni della sicurezza informatica che hanno interessato, tra l’altro, il suo sistema di gestione dei dispositivi mobili.

“Non sono fatte per questo”

Il Belgio è stato l’ultimo governo europeo a presentare il mese scorso un servizio di messaggistica sicura interno, destinato ai funzionari pubblici per informazioni sensibili ma non classificate. I membri del governo federale, incluso il Primo Ministro Bart De Wever, sono ora incoraggiati a utilizzare un’app chiamata BEAM, che offre tutte le funzionalità di app note come WhatsApp e Signal, ma che opera sotto il controllo del governo.

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