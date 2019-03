Esistono i fenomeni economici, per loro natura difficili da comprendere e descrivere e poi esistono i fenomeni economici populisti, al contrario molto facili da spiegare. Vediamone due:

Theresa May oggi tenterà il miracolo di far accettare al Parlamento inglese l’accordo Brexit definito con l’UE. Nonostante le concessioni dell’ultim’ora, il quadro resta complesso ma i mercati stanno reagendo con fiducia.

Trump ha presentato una lista dei “desideri” (nel budget federale). Tra questi, 6 miliardi per la costruzione del muro con il Messico. Dopo aver disatteso le promesse elettorali sul fronte della guerra commerciale con la Cina (dal libro “Morire di Cina” del suo consigliere Peter Navarro), è necessario iniziare a pensare alla rielezione nel 2020, mercati finanziari permettendo.

Ancora su Facebook e il suo progetto di stablecoin: secondo CoinTelegraph potremmo assistere a un cambio di modello di business del gigante social. In una nota agli investitori, Barclays sostiene che i progetti legati a una cripto di Facebook potrebbero portare tra i 3 miliardi a 19 miliardi di dollari di extra ricavi entro il 2021.

La Svizzera vuole introdurre una propria moneta digitale: il Canton Ticino intende convincere il Consiglio di Stato a creare il TicinoCoin, la prima moneta digitale con un rapporto 1 a 1 sul franco svizzero e garantita dalla banca centrale di Stato, una _stable coin_. Sarebbe la prima volta di uno Stato sovrano che attraverso il suo istituto centrale emette una criptovaluta con un controvalore fisso e garantito.

Blitz a Mosca nel centro commerciale “Moskva” l’agenzia giornalistica russa Interfax, l’obiettivo era bloccare la borsa nera di criptovalute. “Moskva” è il più grande centro d’acquisto di criptovalute (giro d’affari mensile tra 10 e 11 miliardi di euro). I commercianti, per occultare i profitti e assicurarsi l’espatrio indisturbato della valuta, acquistano giornalmente criptovalute, spedendole subito via internet nei paesi d’origine, dove si cambiano in valute locali. I principali sono cittadini cinesi, seguiti dai cittadini dei paesi ex sovietici dell’Asia Centrale.

eToro sta investendo molto nel mercato dei crytpoasset e non è più solo una piattaforma social di trading, ora con eToro è possibile acquistare crypto direttamente attraverso l’app eToro Wallet.