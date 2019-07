I diritti di Alan Wake tornano a Remedy Entertainment

Per la serie si profila un futuro multipiattaforma.

Remedy Entertainment ha riottenuto i diritti di pubblicazione di Alan Wake da Microsoft.

Remedy è attualmente al lavoro su Control, la cui uscita è imminente. Lo studio ha comunicato agli investitori che le royalties ottenute frutteranno allo studio circa 2,5 milioni e mezzo di euro già quest’anno.

Lo studio ha accennato a Eurogamer.net la possibilità di una pubblicazione multipiattaforma per la serie, in precedenza esclusiva per le piattaforme MIicrosoft.

“Vogliamo chiarire che, ora che ne deteniamo i diritti, potremmo portare Alan Wake su più piattaforme se lo volessimo”, ha spiegato chiaramente un portavoce dello studio. “Al momento non abbiamo nulla da annunciare. Siamo completamente concentrati su Control, la cui uscita è prevista per il 27 agosto”.