Quali saranno i fenomeni destinati a influenzare il 2027? A provare a rispondere è Tom Standage, vicedirettore dell’Economist, che nell’edizione annuale di “The World Ahead” individua dieci tendenze da tenere sotto controllo. Dalla geopolitica all’economia, dall’intelligenza artificiale ai cambiamenti sociali, il prossimo anno sarà probabilmente movimentato, caratterizzato da instabilità e trasformazioni profonde, con un’attenzione particolare rivolta allo spazio.

Il post-Trump, Iran e Taiwan

La prima questione riguarda il futuro degli Stati Uniti dopo Donald Trump. Dopo i risultati delle elezioni di metà mandato, il dibattito si concentrerà nel 2027 sulla successione e sull’eredità politica del presidente. Standage ritiene che Trump non sia destinato a uscire rapidamente di scena: potrebbe anzi intensificare le iniziative per consolidare la propria eredità politica. “Aspettatevi altri decreti esecutivi, dispute legali, cambi di nome improvvisi, grandiosi progetti edilizi e avventure militari”, scrive Standage.

A pesare sugli equilibri internazionali saranno anche le conseguenze della guerra in Iran. Le ripercussioni potrebbero estendersi oltre il Medio Oriente, coinvolgendo i mercati energetici e la sicurezza alimentare, anche a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei fertilizzanti. Il conflitto potrebbe inoltre indebolire la credibilità degli Stati Uniti presso gli alleati e ridurre la capacità di deterrenza nei confronti degli avversari.

Un altro punto critico sarà Taiwan. Il 2027 è stato indicato da Xi Jinping come l’orizzonte entro il quale l’esercito cinese dovrà essere pronto a un’eventuale invasione dell’isola. Non significa che Pechino deciderà necessariamente di intervenire, ma la prospettiva alimenta le preoccupazioni internazionali. A complicare lo scenario è anche la trasformazione della guerra: droni e sistemi missilistici relativamente economici stanno dimostrando come tecnologie accessibili possano mettere in difficoltà eserciti molto più potenti.

L’Europa e i rischi per l’economia

Per l’Unione europea, uno degli appuntamenti più delicati saranno le elezioni presidenziali francesi. Una possibile vittoria di Marine Le Pen potrebbe mettere in discussione gli equilibri politici europei e indebolire l’asse franco-tedesco. Sullo sfondo rimane anche la fragilità dei conti pubblici francesi.

La situazione si inserisce in un problema più ampio: la crescente pressione sui mercati obbligazionari. L’aumento della spesa pubblica, gli investimenti necessari per le infrastrutture di AI e il rischio di nuove spinte inflazionistiche potrebbero far salire ulteriormente i costi di finanziamento degli Stati più sviluppati. Un fenomeno che, secondo Standage, potrebbe diventare insostenibile e innescare nuove tensioni finanziarie.

L’anno più caldo e la bolla AI

Tra gli scenari da monitorare c’è la possibilità che il 2027 diventi l’anno più caldo mai registrato. A contribuire potrebbe essere un “Super El Niño”, fenomeno anomalo di surriscaldamento dell’oceano Pacifico, che accentuerà fenomeni estremi come siccità, incendi e ondate di calore. Standage individua però un elemento paradossale: le tensioni energetiche e le politiche statunitensi potrebbero favorire indirettamente la diffusione delle rinnovabili, sempre più importanti anche per ridurre la dipendenza dalle oscillazioni dei prezzi di petrolio e gas.

L’intelligenza artificiale rappresenta un’altra grande incognita. Più che sulla sostituzione dei lavoratori, Standage invita a concentrarsi sui rischi finanziari e informatici. Gli enormi investimenti delle aziende del settore potrebbero infatti alimentare una bolla se le aspettative di crescita non venissero soddisfatte. Allo stesso tempo, come è già stato dimostrato in queste ultime settimane, modelli sempre più potenti potrebbero rendere più sofisticati e accessibili gli attacchi informatici.

Ozempic, spazio e Hollywood

Le ultime tendenze riguardano trasformazioni che potrebbero incidere direttamente sulla vita quotidiana e sui mercati. La diffusione dei farmaci dimagranti, come Ozempic, sta già modificando le abitudini dei consumatori. La perdita di peso potrebbe stimolare nuove spese in abbigliamento, cosmetici e attività sportive, mentre l’industria farmaceutica guarda con crescente interesse ai trattamenti per la longevità.

Anche lo spazio potrebbe diventare più accessibile. Nel 2027 Starship, il razzo sviluppato da SpaceX, dovrebbe avviare lanci regolari di satelliti, mentre la Cina cercherà di dimostrare i progressi nella tecnologia dei razzi riutilizzabili. La riduzione dei costi di accesso all’orbita potrebbe aprire nuove opportunità commerciali, comprese le stazioni spaziali private e, in prospettiva, i centri di elaborazione dati extraterrestri.

Infine, anche Hollywood potrebbe essere costretta a ripensare il proprio modello di business. Il ritorno di grandi franchise cinematografici come Star Wars, Avengers e James Bond si scontrerà con la crescente popolarità delle produzioni indipendenti realizzate da creator e youtuber. Il pubblico continuerà a premiare le grandi saghe o cercherà forme di intrattenimento differenti? Lo scopriremo molto presto.

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