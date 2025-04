I dazi di Trump un boomerang per le grandi Big tech americane, con i principali fornitori di componentistica per i data center in Cina, Taiwan e altri paesi duramente colpiti dalle misure draconiane del presidente Usa.

I dazi di Trump a rischio boomerang per la spesa che le Big Tech americane vogliono mettere sui data center. Investimenti multimiliardari, annunciati in pompa magna nei mesi scorsi, per sostenere la diffusione capillare dell’AI che a questo punto, dopo il via libera di Trump ai dazi reciproci, potrebbe subire una battuta d’arresto importante. Un effetto collaterale evidenziato da Reuters, che mette in evidenza il rischio autogol di Trump, almeno per quanto riguarda l’AI, che peraltro è uno dei punti nodali dell’agenda di governo del nuovo presidente. Stargate a rischio?

Mariana Mazzucato: ‘Approccio di Trump rischia di minare il Chips Act (280 miliardi) e l’Inflation Reduction Act (370 miliardi)’

“L’approccio di Trump, tuttavia, rischia di minare gli investimenti strategici industriali effettuati sotto l’amministrazione Biden, come il CHIPS Act (280 miliardi di dollari) e l’Inflation Reduction Act (370 miliardi di dollari)”, ha detto l’economista italo-statunitense Mariana Mazzucato, bocciando in toto il provvedimento. “Mentre gli USA si ritirano dal multilateralismo, ciò crea sia rischi che opportunità. Paesi come Brasile e Sudafrica stanno intensificando la loro presenza al #G20, formando coalizioni per rimodellare i quadri di finanza e politica industriale verde. Il Regno Unito e l’UE dovrebbero collaborare con questi leader emergenti attraverso le istituzioni esistenti per affrontare le nostre più grandi sfide condivise, piuttosto che essere trascinati in guerre commerciali di ritorsione”.

AI a stelle e strisce, addio sogni di gloria?

Trump e i grandi nomi del tech a stelle e strisce hanno pubblicizzato i piani ambiziosi di Oracle, SoftBank e altri per investire massicciamente nell’intelligenza artificiale dal suo ritorno alla Casa Bianca all’inizio di quest’anno.

Ma la mossa di Trump sui dazi rischia di mandare a onte i piani. Ieri il presidente ha imposto dazi elevati ai principali fornitori di apparecchiature tecnologiche che riforniscono le big tech Usa, tra cui il 34% sulla Cina, il 32% su Taiwan e il 25% sulla Corea del Sud, imponendo al contempo una tariffa di base del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti.

L’elettronica, che include smartphone, PC e apparecchiature per data center, è stata la seconda più grande voce importazione l’anno scorso con un valore di beni di quasi 486 miliardi di dollari, secondo i dati del Census Bureau.

Come reagiranno i paesi colpiti dalle misure draconiane di Trump? Difficile prevederlo, ma il rischio di una catena di rappresaglie è dietro l’angolo.

Quali effetti sullo sviluppo dell’AI?

Gli analisti di Bernstein hanno stimato le importazioni di macchine per l’elaborazione dati a circa 200 miliardi di dollari nel 2024, principalmente da Messico, Taiwan, Cina e Vietnam.

“La spesa in conto capitale dei giganti della tecnologia verrà riorganizzata: ci si aspetta che i principali attori dell’infrastruttura AI e della tecnologia di consumo riallochino la spesa a breve termine dall’espansione verso la copertura degli acquisti o i cambiamenti di approvvigionamento”, ha detto Abhishek Singh, partner della società di ricerca Everest Group.

Semiconduttori esentati

Mentre i semiconduttori sono stati esentati dai dazi di mercoledì, gli Stati Uniti stanno pianificando dazi mirati per i chip che potrebbero arrivare in seguito, ha affermato un funzionario della Casa Bianca.

AMD ha detto che sta “valutando i dettagli e gli eventuali impatti sul nostro più ampio ecosistema di clienti e partner”.

Intel, Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hanno rifiutato di commentare. Broadcom non ha risposto a una richiesta di commento. Le azioni di Nvidia, AMD e Broadcom hanno chiuso in ribasso tra il 7% e il 10% e le azioni quotate negli Stati Uniti di TSMC hanno chiuso in ribasso del 7,6% giovedì. Intel ha chiuso in rialzo del 2,1% dopo un rapporto sull’accordo preliminare di joint venture della società con TSMC.

“Non c’è dubbio che le apparecchiature che vanno nei data center diventeranno significativamente più costose… Microsoft ha già iniziato ad articolare un approccio più equilibrato e cauto alla costruzione del proprio data center, e in una certa misura anche Amazon“, ha detto l’analista di D.A. Davidson Gil Luria.

Gli analisti hanno affermato che i costi di costruzione dei data center aumenteranno, sebbene l’entità dell’impatto non sia ancora chiara. La chiave è come viene classificato l’hardware AI, secondo Dylan Patel, fondatore della società di ricerca di settore SemiAnalysis.

L’amministrazione Trump potrebbe esentare i semiconduttori ma non gli assemblaggi di circuiti stampati con cui vengono venduti, il che significherebbe che sarebbero interessati dai dazi di Taiwan, ha aggiunto Patel. Ma se anche gli assemblaggi hardware fossero esenti, i costi potrebbero non aumentare di molto.

Nubi nere all’orizzonte

I costi aumentati potrebbero ritardare l’espansione del data center e l’adozione dell’intelligenza artificiale, ostacolando piani ambiziosi come Stargate, l’impresa da 500 miliardi di dollari per il data center tra il produttore di ChatGPT OpenAI, SoftBank Group e Oracle.

Trump ha annunciato Stargate all’inizio di quest’anno, con l’obiettivo di superare le nazioni rivali nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il progetto avrebbe riguardato la costruzione di 20 data center negli Stati Uniti.

“Era già improbabile che Stargate raggiungesse quella scala anche prima che queste cose accadessero. Dato lo shock per l’economia che queste tariffe rappresentano, è altamente improbabile che un’impresa così rischiosa possa aumentare anche solo lontanamente quella cifra in termini di finanziamenti del debito”, ha precisato Luria.

Danni per i grandi Cloud Provider

Le tariffe sono anche una nuova minaccia per i principali fornitori di servizi cloud come Microsoft, Alphabet e Amazon.com, che stanno già affrontando lo scetticismo degli investitori per i loro elevati budget per l’intelligenza artificiale.

Giovedì, le azioni di Microsoft hanno chiuso in ribasso del 2,4%, mentre quelle di Amazon e Alphabet hanno chiuso in ribasso rispettivamente di circa il 9% e il 4%. Microsoft ha rifiutato di commentare, mentre Amazon e Alphabet non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Gli analisti di TD Cowen hanno recentemente osservato che Microsoft ha abbandonato i progetti di data center destinati a utilizzare 2 gigawatt di elettricità negli Stati Uniti e in Europa negli ultimi sei mesi a causa di un eccesso di offerta rispetto alla domanda attuale.

Giovedì, anche la società di intermediazione HSBC ha avvertito di un potenziale rallentamento della spesa presso le aziende cloud l’anno prossimo e ha tagliato il suo obiettivo di prezzo su Nvidia, il più grande vincitore nella corsa all’intelligenza artificiale negli ultimi due anni.

“È probabile che le tariffe creino una distruzione della domanda, il che significa tagli alla spesa per software e cloud. Alphabet subirà un doppio colpo con la pubblicità digitale anch’essa tagliata in un contesto economico più difficile, con Meta anch’essa colpita”, ha detto Ben Barringer, analista tecnologico globale presso Quilter Cheviot.

