I dati e la capacità di sfruttarli nel modo migliore sono la vera arma per la transizione delle aziende verso l’obiettivo “net zero”. Lo spiega l’ultimo rapporto del Capgemini Institute, “Data for Net Zero: Why data is key to bridging the gap between net zero ambition and action” che ha preso in esame 900 imprese operanti in diversi Paesi (tra cui l’Italia) con un fatturato superiore a 1 miliardo di dollari, dei settori più svariati,– tra cui quello automobilistico, dell’energia e dei servizi pubblici, della produzione industriale, della vendita al dettaglio, delle telecomunicazioni, delle scienze della vita e dei servizi finanziari – che si sono poste l’obiettivo emissioni zero. Da questo emerge che, se da un lato l’85 per cento delle aziende riconosce il valore dei dati sulle emissioni, dall’altro la metà di esse sostiene di non riuscire a utilizzarli efficacemente nei processi decisionali.

Per la maggior parte delle organizzazioni, la gestione e la raccolta di dati sulle emissioni scoperte risulta particolarmente impegnativa – spiega il report. In media, si stima che queste ultime rappresentino fino al 95% della carbon footprint di un’azienda, ma solo il 24% delle organizzazioni dichiara di avere un sufficiente livello di consapevolezza circa i fornitori che producono la maggior parte delle emissioni. Inoltre, meno di un terzo (30%) delle organizzazioni misura le emissioni derivanti dall’acquisto di beni e servizi e solamente il 27% quelle derivanti dall’uso dei prodotti venduti. Questo si spiega in parte con una mancanza di fiducia nei dati raccolti, che spesso si basano su stime di settore e su fonti terze. Un altro motivo è da ricercarsi nella scarsità di competenze in materia di carbon accounting, che non permette alle organizzazioni di misurare efficacemente le emissioni e applicare i dati raccolti al processo decisionale.

Capire e comprendere i dati

Dal report si evince che una maggiore collaborazione a livello di ecosistema per ottenere dati affidabili sulle emissioni è essenziale per fare progressi verso gli obiettivi net zero. Attualmente, meno di un terzo (32%) delle aziende dichiara di prendere parte a iniziative di ecosistema per condividere i dati sulle emissioni con realtà esterne come ONG, competitor, fornitori e clienti. Per raggiungere le zero emissioni nette, le organizzazioni devono aumentare la collaborazione con i loro fornitori per aiutarli a migliorare le competenze di misurazione e gestione delle emissioni.

Il report evidenzia inoltre la necessità di una solida base di gestione dei dati che consenta alle organizzazioni di raccogliere, consolidare e ottimizzare i dati provenienti da più fonti come parametro fondamentale per raggiungere gli obiettivi net zero in modo più smart. Questo richiede l’implementazione di meccanismi per individuare la responsabilità della decarbonizzazione all’interno delle organizzazioni, la definizione di chiari KPI per i team aziendali e maggiori investimenti nelle competenze di carbon accounting.

I 4 punti fondamentali per il net zero

Secondo il rapporto la strada verso il net zero passa attraverso quattro punti fondamentali. La leadership dell’impresa deve supportare i progetti di riduzione delle emissioni, investire in un sistema di rendicontazione del carbonio per facilitarne la contabilizzazione, (ad oggi, meno di un’organizzazione su dieci, il 7 per cento, ha automatizzato la raccolta dei dati sulle emissioni, solo l’11 per cento ha implementato una torretta di controllo per la visualizzazione dei dati sulle emissioni e solo il 13 per cento ha adottato una soluzione di carbon management su scala). Ma anche promuovere l’utilizzo dei dati sulle emissioni tra le funzioni aziendali, stabilire meccanismi per garantire la responsabilità della decarbonizzazione all’interno della filiera, collaborare con un ecosistema di aziende e organizzazioni per migliorare l’accesso a dati affidabili sulle emissioni.

Per approfondire

Per scaricare il report Data for Net Zero: Why data is key to bridging the gap between net zero ambition and action clicca qui.