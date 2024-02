I consumer preferiscono il 5G FWA alla fibra?

Un numero crescente di case utilizza il Fixed Wireless Access come primo mezzo di connessione domestica a banda larga e a quanto pare il gradimento è superiore a quello delle connessioni in fibra.

Sarà davvero così? E’ questa la tesi che sostiene un report appena pubblicato da Ericsson, denominato ‘Capturing the 5G FWA opportunity: A household view’ che delinea un quadro alquanto ottimistico per l’FWA, se non altro in rapporto alla diffusione globale del 5G.

Il report del ConsumerLab dell’azienda svedese ha preso in considerazione un campione di 23.700 persone in 19 paesi, compresi quelli con poca se non nulla copertura 5G FWA così come quelli dove qeusta tecnologia è sempre più comune come Usa e Australia.

FWA primo caso d’uso del 5G

Non ci sono troppi dati e un fatto è ormai dato per assodato: il Fixed Wireless Access è attualmente il più grande caso d’uso del 5G dopo la banda larga mobile in termini di diffusione, con connessioni in tutto il mondo che si prevede cresceranno di quasi tre volte fino a raggiungere i 330 milioni entro la fine del 2029, generando 75 miliardi di dollari di ricavi annuali per i fornitori di servizi, sostiene il report.

Il rapporto esplora l’elevato potenziale di crescita del mercato FWA dato che 1 famiglia su 2 ha dichiarato il proprio interesse per il 5G FWA ed evidenzia che anche al di fuori degli Stati Uniti, le famiglie che scelgono il 5G FWA stanno abbandonando le precedenti connessioni domestiche a banda larga.

Cresce la diffusione del 5G

In effetti, i dati di Ericsson mostrano che il numero di famiglie che utilizzano il 5G FWA come principale mezzo di connettività è stato pari al 69% lo scorso anno, nettamente superiore alla cifra del 53% riportata per uno o due anni fa e al 46% in più rispetto a due anni fa. E i clienti non stanno solo sostituendo le tecnologie più vecchie a favore del 5G FWA; Il 19% ha tagliato sulla fibra l’anno scorso.

Anche da un punto di vista di soddisfazione del servizio, il 5G FWA è preferibile alla fibra per velocità, copertura indoor, sicurezza e capacità. Lo stesso discorso non vale invece per il 4G FWA.

Detto questo, il potenziale bacino per il 5G FWA è di un miliardo di case non servite a livello globale.