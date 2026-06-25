Virkkunen (Ue): “È fondamentale che questi servizi operino in mercati equi, aperti e competitivi”. Ribera (Ue): “Dobbiamo assicurare in Europa l'accesso a servizi cloud sicuri, sostenibili e interoperabili”.

Bruxelles punta su AWS e Azure: per la Commissione europea devono diventare gatekeeper del cloud

La Commissione europea compie un nuovo passo in avanti nell’attuazione del Digital Markets Act (DMA) e amplia il raggio d’azione della regolamentazione dei mercati digitali. Bruxelles ha infatti comunicato ad Amazon e Microsoft il proprio orientamento preliminare secondo cui i rispettivi servizi di cloud computing, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, dovrebbero essere designati come gatekeeper, ossia piattaforme che svolgono un ruolo di accesso imprescindibile tra le imprese e i clienti nel mercato europeo.

Si tratta di una decisione significativa perché, a differenza di altri servizi già sottoposti agli obblighi del DMA, AWS e Azure non raggiungono formalmente le soglie quantitative previste dal regolamento. La normativa, tuttavia, consente alla Commissione di procedere comunque alla designazione quando ritiene che un operatore eserciti un’influenza tale da condizionare in modo stabile la concorrenza e l’accesso al mercato.

Virkkunen (Ue): “È fondamentale che questi servizi operino in mercati equi, aperti e competitivi“

Come ha dichiarato Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea e Commissaria europea per le tecnologie digitali e di frontiera: “I servizi cloud sono diventati una pietra angolare dell’economia europea e rappresentano un presupposto indispensabile per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Oggi oltre la metà delle imprese dell’Unione europea si affida a queste infrastrutture, mentre gli investimenti nel cloud pubblico hanno raggiunto livelli record. Proprio per il ruolo centrale che rivestono nel futuro digitale dell’Europa, è fondamentale che questi servizi operino in mercati equi, aperti e competitivi, capaci di rafforzare la fiducia degli utenti e di sostenere la sovranità tecnologica europea”.

Secondo l’analisi preliminare dell’esecutivo europeo, Amazon Web Services e Microsoft Azure rappresentano rispettivamente il primo e il secondo operatore del mercato europeo del cloud e costituiscono ormai un’infrastruttura essenziale per un numero crescente di imprese. La loro dimensione economica, gli ingenti investimenti effettuati negli ultimi anni e una capacità operativa largamente superiore a quella dei concorrenti hanno consolidato una posizione dominante difficilmente replicabile.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea e Commissaria europea per le tecnologie digitali e di frontiera

Ribera (Ue): “Dobbiamo assicurare in Europa l’accesso a servizi cloud sicuri, sostenibili e interoperabili“

“In Europa dipendiamo sempre di più dai servizi di cloud computing. Li utilizzano i consumatori, le imprese di ogni dimensione e le pubbliche amministrazioni. Si tratta di servizi destinati ad assumere un’importanza crescente ed è quindi essenziale garantire un mercato efficiente e competitivo, nel quale tutti i fornitori possano operare ad armi pari. Solo così sarà possibile assicurare in Europa l’accesso a servizi cloud sicuri, sostenibili e interoperabili. Oggi la Commissione ritiene in via preliminare che i servizi cloud di Amazon e Microsoft, AWS e Azure, debbano rientrare nell’ambito di applicazione del Digital Markets Act. Nel pieno rispetto dei diritti di difesa delle aziende coinvolte e dello Stato di diritto, Amazon e Microsoft avranno ora la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che venga adottata qualsiasi decisione definitiva”, ha precisato Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea e Commissaria europea per la concorrenza.

A rafforzare questa valutazione contribuiscono diversi elementi strutturali. Bruxelles evidenzia innanzitutto la presenza di una base di utenti molto ampia e consolidata, accompagnata da forti effetti di rete e da elevati costi di migrazione verso piattaforme alternative. Per molte aziende cambiare fornitore di servizi cloud comporta infatti investimenti significativi, complessità tecniche e rischi operativi che finiscono per rafforzare il cosiddetto effetto di lock-in, rendendo i clienti sempre più dipendenti dall’ecosistema del fornitore.

Un ulteriore fattore decisivo è rappresentato dall’intelligenza artificiale. Secondo la Commissione, l’integrazione delle tecnologie AI e le partnership strategiche sviluppate da Amazon e Microsoft stanno diventando un elemento determinante nelle decisioni di acquisto dei servizi cloud. La crescente domanda di capacità computazionale generata dall’AI tende così a rimanere all’interno degli ecosistemi delle due aziende, rafforzandone ulteriormente la posizione competitiva e rendendo più difficile l’emergere di nuovi operatori.

Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea e Commissaria europea per la concorrenza

Ue: la leadership di AWS e Azure non appare temporanea ma “radicata e durevole”

Per Bruxelles, inoltre, la leadership di AWS e Azure non appare temporanea ma “radicata e durevole”. La loro presenza ai vertici del mercato europeo del cloud si protrae infatti da anni e rappresenta uno degli elementi che il DMA considera essenziali per valutare l’esistenza di un potere di mercato stabile.

La decisione si inserisce in un percorso avviato nel novembre 2025, quando la Commissione ha aperto due specifiche indagini di mercato per verificare se i servizi cloud delle due aziende dovessero essere inclusi tra quelli disciplinati dal Digital Markets Act. Nel corso dell’istruttoria sono stati raccolti contributi da clienti aziendali, concorrenti e altri soggetti interessati, con il supporto dell’Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM), coinvolta attraverso un gruppo investigativo congiunto previsto dalle regole di cooperazione del DMA.

Parallelamente, Bruxelles ha aperto una terza indagine per valutare se gli obblighi già previsti dal Digital Markets Act siano sufficienti ad affrontare le pratiche anticoncorrenziali che possono emergere nel settore del cloud computing, un comparto sempre più strategico per la competitività europea.

Le conclusioni comunicate oggi restano tuttavia preliminari. Amazon e Microsoft hanno ora la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, esaminando il fascicolo dell’indagine e presentando osservazioni scritte per contestare le valutazioni della Commissione.

Cosa accadrà adesso

Se, al termine di questa fase, Bruxelles confermerà le proprie conclusioni, adotterà una decisione formale che designerà AWS e Azure come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act. Da quel momento le due società avranno sei mesi di tempo per adeguare i propri servizi cloud agli obblighi previsti dalla normativa.

La possibile estensione del DMA al cloud rappresenta un passaggio di rilievo nella strategia europea di regolazione dell’economia digitale. Nato per garantire mercati più aperti e contendibili, il regolamento punta a impedire che pochi grandi operatori possano sfruttare la propria posizione dominante per limitare la concorrenza o ostacolare l’accesso al mercato. Nel caso del cloud, la posta in gioco è ancora più elevata: queste infrastrutture costituiscono oggi la base tecnologica su cui poggiano servizi digitali, industria manifatturiera, sanità, finanza e, soprattutto, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Per la Commissione europea, assicurare che questo mercato rimanga aperto e equo non rappresenta soltanto una questione di concorrenza, ma anche una condizione essenziale per rafforzare la capacità innovativa dell’Europa e la sua autonomia strategica in uno dei settori più critici della trasformazione digitale.

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