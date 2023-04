I banchieri italiani che guadagnano più di 1 milione di euro l’anno sono 351

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Il settore bancario, si sa, è uno dei più ricchi dal punto di vista delle remunerazioni dei propri lavoratori. “Entrare in banca” è sempre stato sinonimo di sistemarsi. E questo naturalmente è ancora più valido per coloro che riescono ad arrivare ai vertici degli istituti di credito. Si tratta di coloro che l’Eba, l’European Banking Authority, chiama high earners. Sono quelli che guadagnano di più, oltre un milione di euro lordi all’anno considerando sia gli emolumenti fissi che quelli variabili. E nell’elenco di quelli più ricchi c’è anche un buon numero di banchieri italiani.

Quanti sono i banchieri italiani milionari

In tutta l’Unione Europea secondo gli ultimi dati, del 2021, erano 1.957 i banchieri milionari. Il dato fondamentale è, però, che vi è stato un forte aumento, del 41,5%, rispetto all’anno precedente. Non si tratta solo dell’effetto-rimbalzo dopo il calo fisiologico del 2020, quando il Covid aveva provocato una riduzione. Vi è un notevole incremento, di 513 unità, anche rispetto al periodo pre-pandemico.

Quello che si è verificato è un vero e proprio balzo: in due anni vi è stata la stessa crescita che in precedenza si era vista solo in sei anni.

Banchieri milionari, le differenze da Paese a Paese

Molto interessanti sono anche le differenze tra i Paesi sia per quanto riguarda il numero di banchieri più pagati che per lo stipendio ricevuto. Se, a causa della Brexit, eliminiamo la City di Londra e il Regno Unito dall’analisi, è la Germania che raccoglie la quantità maggiore di milionari. Sono 589 in tutto, e tra questi ve ne sono 108 che guadagnano più di 2 milioni. Fra costoro, poi, in 14 hanno emolumenti annui tra 3 e 4 milioni, in 8 tra 4 e 5 milioni e in 5 tra 5 e 6 milioni. Non solo, 6 super banchieri tedeschi prendono tra i 6 e i 7 milioni di euro, e 7 tra i 7 e gli 8 milioni, mentre in 4 superano tale cifra, arrivando a poco meno di 14 milioni.

Assieme a Francia, Spagna e Austria la Germania è l’unico Paese in cui vi sono guadagni superiori ai 10 milioni di euro. Il record spetta a Madrid: un banchiere spagnolo, tra i 211 milionari che vi lavorano, guadagna tra 14 e 15 milioni di euro.

E in Italia? Il nostro Paese è il terzo, dopo Francia (dove sono 371) e Germania per numero di high earners in questo settore: i banchieri italiani milionari sono 351, ben 110 in più dei 241 del 2019. Nessuno supera, però, i 10 milioni di ricavi annui, mentre a prendere più di 5 milioni sono in 5, 9 ne guadagnano tra 4 e 5 milioni, 17 tra 3 e 4 milioni e 43 tra 2 e 3 milioni.

Dove sono i banchieri più pagati d’Europa

La quantità non fa la qualità, però. Non sono i tedeschi, i francesi o gli spagnoli, e men che meno gli italiani, quelli pagati mediamente di più a livello individuale. Al primo posto, come si vede dalla nostra infografica, vi è l’Austria, dove i 38 banchieri milionari che lì lavorano prendono 2.418.977 a testa, cifra alzata certamente dall’unico che nel 2021 ha preso più di 10 milioni.

Al secondo posto vi sono gli high earners spagnoli, con 2.164.088 euro medi per ognuno. Seguono, con poco meno di 2 milioni di euro a testa, Slovenia, Francia e Irlanda. Gli sloveni, però, sono solo 3 in tutto, e basta poco, un aumento, un licenziamento di uno di essi per cambiare la posizione del Paese.

Infatti è proprio la Slovenia il Paese in cui la remunerazione media è aumentata di più in due anni, di ben il 38,5%. Notevoli anche gli incrementi di cui hanno beneficiato gli austriaci, +28,6%, e i banchieri cechi, olandesi e bulgari, superiori al 20%. Più limitata la crescita dei guadagni di quelli tedeschi e francesi, rispettivamente del 2,2% e del 9,1%.

In 13 Paesi, invece, vi è stata una riduzione degli emolumenti medi. Tra questi l’Italia. I banchieri italiani con Ral superiore al milione hanno una remunerazione di 1.697.040 euro, il 2,47% in meno rispetto al 2019. In questo senso sono decimi in classifica su 24 Paesi, davanti ai Paesi Bassi, dove tale cifra scende a 1.659.149, e al Belgio, con 1.651.233. Il più povero tra i ricchi è l’unico banchiere slovacco in questo elenco, che prende 1.000.008 euro, appena sopra la soglia.

I banchieri italiani con più di 5 milioni, però, guadagnano di più

Naturalmente questi sono gli emolumenti medi calcolati solo tra gli high earners. Se si dovessero considerare tutti gli occupati del settore le cifre calerebbero sensibilmente considerando che lo stipendio di un impiegato di banca è sì probabilmente superiore a quello di molti altri lavoratori, ma rimanere lontanissimo da tali vette.

Vi è da sottolineare anche come a dispetto della riduzione media degli emolumenti dei banchieri milionari italiani siano cresciuti quelli per i top banker, quelli che guadagnano più di 5 milioni all’anno. Quello che si ritrova nello scaglione tra 5 e 6 milioni nel 2021 ha preso 5.804.043 euro, mentre i tre che erano in questo stesso range nel 2019 mediamente ne avevano ricevuti 5.705.807. Allo stesso modo il banchiere che prende tra 6 e 7 milioni ha avuto una remunerazione di 6.469.446 contro i 6.394.555 incassati dai due che erano nello stesso segmento due anni prima.

Non solo, mentre nel 2019 non esistevano manager che superassero quest’ultima cifra, nel 2021 ben due sono saliti allo scaglione tra i 7 e gli 8 milioni, ricevendo in media 7.444.821 a testa, e uno a quello tra 9 e 10 milioni, guadagnando 9.755.232. Insomma, i più ricchi tra i ricchi diventano ancora più facoltosi.

