I 9.000 laser di Starlink trasmettono più di 42 petabyte al giorno

Un ingegnere di Starlink sostiene che l’aggiunta dei laser ha contribuito a mantenere il servizio veloce; i laser hanno essenzialmente formato una rete a maglie (mesh network) con la luce.

La connessione Internet via satellite è sempre stata universalmente lenta e inaffidabile, ma SpaceX ha dimostrato che non deve per forza essere così. Starlink ha lanciato migliaia di satelliti, aggiunto milioni di clienti e ha persino mantenuto le forze ucraine collegate nella guerra con la Russia. Per mantenere Starlink veloce, l’azienda ha recentemente aggiunto la comunicazione laser. Secondo un ingegnere di SpaceX, i laser spaziali della rete stanno diventando parte integrante della fornitura di un servizio rapido.

Primi laser di SpaceX distribuiti nel 2021

Gli abbonati Starlink e i relè a terra si collegano alla rete tramite frequenze radio nelle bande Ku e Ka. Tuttavia, le radiofrequenze ostacolano la trasmissione dei dati in un modo in cui i laser non fanno. SpaceX ha distribuito i primi laser spaziali nel 2021 e l’ingegnere Travis Brashears, citato dal sito Extremetech.com, sostiene che stanno già trasmettendo una quantità insondabile di dati tra i nodi.

Brashears ha fornito un aggiornamento sulle capacità di Starlink alla conferenza sull’ottica di SPIE Photonics West. “Stiamo trasmettendo terabit al secondo [di dati] ogni giorno attraverso 9.000 laser”, ha detto. La maggior parte dei dati nella rete Starlink vengono trasmessi da e verso le stazioni di terra, ma ci sono luoghi in cui i satelliti potrebbero non essere in grado di vedere le installazioni di superficie, come sugli oceani Atlantico e Pacifico. In questi casi, trasmettere i dati direttamente da un satellite all’altro potrebbe accelerare enormemente la comunicazione.

Mesh network

I satelliti nella rete laser di Starlink hanno essenzialmente formato una rete a maglie (mesh network) con la luce. Brashears afferma che i nodi sono costantemente alla ricerca di nuove acquisizioni, circa 266.141 al giorno. Tuttavia, alcuni collegamenti laser possono essere mantenuti per settimane alla volta. Attraverso questi 9.000 laser, Starlink può trasmettere 5,6 terabyte al secondo. In un solo giorno, i laser Starlink trasmettono più di 42 petabyte tra i satelliti. Questo equivale a 28 milioni di ore di video HD 1080p.

L’enorme velocità della comunicazione laser è un grande vantaggio per SpaceX o per qualsiasi veicolo spaziale che debba trasmettere una grande quantità di dati. La NASA sta anche cercando modi per sfruttare la comunicazione laser. La navicella spaziale Psyche è in rotta verso un asteroide con lo stesso nome, ma la NASA ha utilizzato la missione anche per testare la comunicazione laser. Il laser è stato in grado di trasmettere dati sulla Terra a 267 Mbps, aprendo la strada affinché le future missioni facciano affidamento sui laser per la comunicazione primaria.