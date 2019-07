I 5 “perché” del mercato libero dell’energia elettrica

Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

A quasi un anno dalla fine del mercato tutelato, scegliere di passare al mercato libero dell’energia, in particolare per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, conviene sempre di più. Puntare sul mercato di libera concorrenza garantisce, ad oggi, ai consumatori italiani un gran numero di vantaggi a partire dalle considerevoli possibilità di risparmio. Vediamo, quindi, perché conviene passare al mercato libero dell’energia elettrica già oggi, a quasi un anno di distanza dalla fine del mercato tutelato.

1) Perché si risparmia

Il primo motivo per cui è conveniente puntare sulle migliori offerte del mercato libero è rappresentato dalle possibilità di risparmio garantite rispetto alle tariffe del mercato tutelato che, per quanto riguarda l’energia elettrica, hanno registrato un incremento del +1.9% dopo il recente aggiornamento tariffario di inizio luglio comunicato da ARERA.

Ad oggi, un “cliente tipo” (uso domestico e consumo annuo di 3.700 kWh) può risparmiare quasi 100 Euro all’anno puntando sulla migliore tariffa luce del mercato libero. Si tratta di un risparmio davvero considerevole che può aumentare ulteriormente se si passa alle offerte del mercato libero anche con la fornitura di gas naturale per la casa.

Per individuare le migliori tariffe del mercato libero, sulla base delle proprie esigenze e dei propri consumi, è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it che offre una panoramica completa sulle offerte disponibili, consentendo anche la possibilità di procedere con l’attivazione online in pochi clic, risparmiando tempo e denaro.

2) Perché è possibile proteggersi dai rincari tariffari futuri

Il costo dell’energia elettrica, per via di diverse dinamiche che coinvolgono il mercato energetico all’ingrosso, sta facendo registrare una crescita continua. Scegliendo le offerte del mercato libero dell’energia è possibile puntare su tariffe a prezzo blocco per uno o due anni.

Si tratta di soluzioni molto comode che, a differenza di quanto avviene con le tariffe del mercato tutelato, non prevedono un aggiornamento trimestrale del costo dell’energia per i clienti finali. Optando per una tariffa luce a prezzo bloccato è possibile essere certi di poter sfruttare un’offerta particolarmente conveniente per un lungo periodo di tempo e, quindi, continuare a risparmiare non solo nel breve periodo ma anche nel lungo periodo.

3) Perché non ci sono costi di attivazione o costi di passaggio

Scegliere il mercato libero, come visto nei punti precedenti, conviene sia nel breve che nel lungo periodo. Bisogna sottolineare che puntare sulle offerte luce del mercato libero conviene anche perché queste tariffe non prevedono costi di attivazione o costi di passaggio di alcun tipo.

4) Perché è possibile sfruttare i vantaggi aggiuntivi offerti dai fornitori

Il mercato libero dell’energia è un mercato di libera concorrenza e le varie aziende presenti fanno letteralmente a gara per conquistare nuovi clienti. Oltre ad offerte particolarmente vantaggiose, i fornitori di luce e gas propongono spesso vantaggi e servizi aggiuntivi che permettono ai consumatori di risparmiare e, nello stesso tempo, poter sfruttare bonus molto interessanti.

Da buoni sconti a servizi gratuiti passando per la possibilità di attivare offerte convergenti con altri servizi (ad esempio la telefonia fissa e mobile), i vantaggi aggiuntivi garantiti dai fornitori del mercato libero sono tanti e l’utente deve solo analizzare e confrontare le tariffe presenti sul mercato per scegliere le opzioni migliori.

5) Perché è possibile scegliere di utilizzare energia elettrica prodotta solo da fonti rinnovabili

Tra le tante opzioni presenti sul mercato libero dell’energia ci sono diverse offerte che prevedono l’utilizzo di energia verde, ovvero energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Scegliendo questa tipologia di offerta, l’utente può “fare la sua parte” e sostenere lo sviluppo del settore delle rinnovabili in Italia.