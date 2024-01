I 20 rischi che minacciano l’economia mondiale nel 2024

Quali sono i rischi maggiori per i mercati globali durante il 2024. Il sondaggio

Cambiamenti climatici, disinformazione, polarizzazione sociale, crisi economica, cyber attacchi, sono solo alcuni dei rischi che gravano sull’economia globale per l’anno in corso, secondo l’annuale sondaggio del World economic forum.

Venti i pericoli maggiori che sono stati individuati dagli esperti per i prossimi mesi, che non riguardano solo l’ordine economico e finanziario mondiale, ma anche le elezioni e quindi la sicurezza democratica, visto che il 2024 sarà ricordato per l’elevato numero di tornate elettorali e il maggior numero di persone coinvolte, circa 4 miliardi di votanti in 60 Paesi.

Clima, disinformazione, tensioni sociali e guerre

Quando si parla di estremizzazione del clima e di eventi metereologici estremi ci si dimentica spesso di pensare agli impatti che questi hanno sull’agricoltura e relativa industria.

La disinformazione e le fake news vere e proprie possono orientare l’opinione pubblica verso determinati temi al posto di altri, alterando alcuni rapporti economico-finanziari di rilievo mondiale.

La polarizzazione sociale a sua volta può esacerbare tensioni e conflitti all’interno di un Paese, o ampliarli al punto di varcare i confini nazionali, andando ad influenzare altri contesti sociali e politici, magari in quei Paesi dove le difficoltà economiche sono maggiori e le opportunità di crescita limitate.

Il rischio di guerre regionali/continentali è invece considerato un rischio non eccessivo, secondo gli intervistati, occupando l’8° posto della classifica delle minacce principali all’economia globale.