HyperX Pulsefire Haste 2 S WL Navy – La recensione

(Adnkronos) – Il mouse gaming HyperX Pulsefire Haste 2 S WL Navy si presenta come una naturale ed elegante evoluzione della linea di puntatori ultraleggeri del brand, affinando una formula già vincente attraverso una scocca piena, leggera e priva dei classici fori a nido d’ape, qui proposta in una raffinata colorazione Navy che dona un tocco di personalità e classe alla postazione da gioco.

Con un peso piuma di soli 61 grammi, questo mouse regala una scorrevolezza e un’agilità straordinarie sul tappetino, riducendo al minimo l’affaticamento del polso e della mano persino durante le sessioni di eSport più estenuanti o nelle giornate di lavoro più intense, garantendo al contempo una struttura solida, robusta e piacevole al tatto che non cede a scricchiolii sotto pressione.

Sotto il telaio batte il sensore proprietario HyperX 26K, un componente di altissimo livello capace di tracciare fino a 26.000 DPI con una velocità di 650 IPS e un’accelerazione di 50G, offrendo un’ottima precisione, un tracciamento 1:1 e una reattività chirurgica fondamentale per piazzare colpi decisivi nei titoli FPS ad alto ritmo. La versatilità della connettività rappresenta un altro grande punto di forza di questa versione, grazie alla modalità wireless a 2,4 GHz ad altissima velocità e bassissima latenza ideale per il gioco competitivo, affiancata dalla comodità del Bluetooth per il collegamento rapido a laptop o dispositivi secondari e dalla possibilità di utilizzarlo cablato tramite il morbido cavo HyperFlex USB-C durante la ricarica.

Dove anche un singolo millisecondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, l’HyperX Pulsefire Haste 2 S compie un ulteriore passo in avanti ottenendo la validazione ufficiale per NVIDIA Reflex. Questa integrazione consente al mouse di dialogare in perfetta sinergia con i monitor dotati di tecnologia G-SYNC e con le schede grafiche della serie GeForce, offrendo ai giocatori professionisti e agli appassionati di eSport la possibilità di misurare e ottimizzare con precisione chirurgica la latenza end-to-end del proprio sistema. Collegando il dispositivo direttamente alla porta Reflex del display compatibile, il software analizza in tempo reale l’esatto intervallo di tempo che intercorre tra la pressione fisica del tasto e l’effettivo aggiornamento dei pixel a schermo, fornendo metriche dettagliate e trasparenti sulle prestazioni. Questa combinazione non solo azzera le incertezze legate a ritardi di input invisibili ad occhio nudo, ma permette di calibrare ogni componente della postazione da gioco per ottenere una reattività istantanea, garantendo una sincronia totale tra i riflessi dell’atleta virtuale e l’azione visualizzata sul monitor.

I microswitch meccanici HyperX garantiscono clic precisi, tattili e gratificanti, testati per durare fino a 100 milioni di pressioni senza incorrere in fastidiosi problemi di doppio clic involontario, mentre la batteria integrata offre un’incredibile autonomia fino a 100 ore con una sola carica, permettendo di giocare per interi giorni senza l’ansia di restare a secco a metà partita.

A completare un pacchetto estremamente solido troviamo i pattini in PTFE puro a basso attrito per uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie, la personalizzazione completa di profili, DPI e illuminazione RGB gestibile da software, e una forma simmetrica ed ergonomica che si adatta con naturalezza a diverse impugnature come claw o fingertip, confermando l’HyperX Pulsefire Haste 2 S WL Navy come uno dei mouse wireless più bilanciati, veloci e prestazionali attualmente disponibili sul mercato.

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