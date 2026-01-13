Gabriele Sposato (Aruba): “Una soluzione top di gamma che permette di superare i limiti dell’hosting tradizionale e di scegliere fin da subito prestazioni dedicate, stabilità e costi prevedibili”.

La progressiva maturità dei servizi digitali ha reso l’hosting una componente sempre più strategica per la gestione e l’evoluzione dei progetti online. Per rispondere a questo cambiamento, Aruba, leader italiano nel settore cloud, data center e servizi digitali, presenta Hyper Hosting, la nuova soluzione cloud “chiavi in mano” ad alte prestazioni, progettata per supportare progetti digitali mission-critical che non possono permettersi cali di performance o interruzioni del servizio.

Hyper Hosting nasce per rispondere ad un’esigenza sempre più diffusa tra aziende, e-commerce e professionisti: superare i limiti dell’hosting tradizionale, spesso basato su risorse condivise, sia per siti ad alto traffico sia per web app e applicazioni business-critical, senza dover affrontare la complessità operativa e l’imprevedibilità dei costi tipiche delle infrastrutture cloud enterprise a consumo. In questi termini, si pone come soluzione di riferimento per performance, affidabilità e semplicità di gestione, a supporto della crescita del business digitale italiano.

“Sempre più organizzazioni scelgono di investire in soluzioni digitali che devono essere affidabili oggi e pronte a sostenere le esigenze di domani. Hyper Hosting nasce per rispondere a questo approccio, offrendo un’esperienza hosting di livello superiore” – ha dichiarato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba. “Con questo nuovo servizio integriamo e ampliamo l’offerta hosting Aruba con la nostra proposta più evoluta: una soluzione top di gamma che permette di superare i limiti dell’hosting tradizionale e di scegliere fin da subito prestazioni dedicate, stabilità e costi prevedibili”.

Il nuovo servizio Aruba elimina il modello a risorse condivise: ogni cliente dispone di 8 vCPU, 16 GB di RAM ed indirizzo IP completamente dedicati, assicurando prestazioni stabili anche in presenza di campagne marketing, lanci di prodotto o improvvisi aumenti del traffico. L’architettura è progettata per sostenere carichi elevati, garantendo stabilità delle prestazioni e continuità del servizio. Il servizio include storage e traffico illimitati, permettendo di ospitare grandi moli di contenuti e gestire qualunque volume di visite senza vincoli predefiniti. I database, anch’essi inclusi senza soglie, sono protetti da sistemi di backup automatici integrati, a tutela dell’affidabilità dei servizi online.

Il servizio integra nativamente strumenti essenziali per la resilienza digitale e la gestione delle comunicazioni aziendali:

Nome a dominio e certificato SSL DV preinstallato, per un sito subito sicuro e conforme alle best practice di sicurezza;

E-mail illimitate da 1 GB, servizio Business Mail, 30 caselle GigaMail da 5 GB e 10 caselle PEC da 1 GB, per rispondere alle esigenze di comunicazione professionale e di corrispondenza a valore legale tipiche del mercato italiano;

Assistenza tecnica prioritaria 24/7, con presa in carico immediata delle richieste, senza tempi di attesa, in linea con la natura mission-critical dei progetti ospitati.

Hyper Hosting è disponibile in due versioni pensate per differenti tipologie di utilizzatori: Hyper Hosting Linux adatto a ospitare qualsiasi sito o applicazione web su stack LAMP, e Hyper Hosting Gestito per WordPress dedicato ai siti basati su WordPress. Queste condividono le stesse risorse hardware dedicate e i servizi inclusi, ma si differenziano per il livello di gestione applicativa.

Nello specifico, nell’Hyper Hosting Gestito per WordPress, alle risorse dedicate è affiancata una gestione applicativa avanzata: WordPress preinstallato e ottimizzato, un assistente AI, ambienti di staging per test sicuri, aggiornamenti controllati e sistemi proattivi di rilevamento malware e vulnerabilità, il tutto gestibile tramite il pannello di controllo Aruba unificato.

Per ulteriori informazioni: https://hosting.aruba.it/hosting/cloud-hosting.aspx

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz