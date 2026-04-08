Compagnia, monitoraggio della salute e supporto emotivo. In Corea del Sud l'AI entra nell’assistenza agli anziani soli, tra benefici concreti e interrogativi su privacy e sorveglianza di massa.

La Corea del Sud sta sperimentando un nuovo modello di assistenza agli anziani basato sull’intelligenza artificiale. Lo fa con Hyodol, una bambola intelligente progettata per offrire compagnia quotidiana e supporto emotivo alle persone sole, integrando funzionalità di monitoraggio e assistenza.

Il dispositivo, secondo quanto riporta il Financial Times, è progettato per simulare comportamenti affettivi e interazioni naturali, instaurando un dialogo continuo con l’utente.

Non si limita a rispondere, ma accompagna le persone nelle attività quotidiane, ricordando ad esempio di assumere farmaci, mangiare o mantenere una routine regolare.

Oltre all’interazione emotiva, Hyodol integra sistemi di monitoraggio dello stato di salute e può inviare segnalazioni in caso di emergenza a familiari o operatori sociali. La bambola dunque rappresenta un nodo intermedio tra assistenza domiciliare e tecnologie di telemedicina, contribuendo a colmare le lacune di sistemi sotto pressione.

Invecchiamento e isolamento, il contesto sudcoreano

La diffusione di Hyodol si inserisce in un contesto demografico critico. La Corea del Sud è uno dei Paesi con il più rapido invecchiamento della popolazione e con livelli crescenti di isolamento sociale tra gli anziani. La carenza di personale assistenziale e l’aumento della domanda stanno spingendo verso soluzioni scalabili, in cui la tecnologia diventa un elemento strutturale del sistema di welfare.

Secondo operatori ed esperti, l’utilizzo di questi dispositivi ha già prodotto risultati significativi, in particolare nella riduzione della solitudine e nel miglioramento del benessere psicologico. Esperienze analoghe, anche negli Stati Uniti, mostrano effetti simili, suggerendo che l’interazione con sistemi AI può avere un impatto reale sulla qualità della vita degli anziani.

Privacy e sorveglianza: il nodo dei dati

Accanto ai benefici emergono però criticità rilevanti. Il funzionamento di Hyodol implica la raccolta e l’elaborazione di dati personali, inclusi comportamenti quotidiani e condizioni di salute. Questo solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni, sulla sicurezza dei dati e sul rischio di forme di sorveglianza pervasiva. Per alcuni osservatori, si tratta di un compromesso inevitabile; per altri, di un tema che richiede regolamentazione più stringente.

Il caso sudcoreano rappresenta solo una delle prime applicazioni su larga scala di queste tecnologie. Il mercato delle soluzioni AI per l’assistenza agli anziani è in forte crescita e destinato a espandersi a livello internazionale, spinto da dinamiche demografiche simili in molti Paesi avanzati.

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