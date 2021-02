Huawei pronta a entrare nel mercato delle auto elettriche?

Huawei starebbe valutando l'ingresso nel mercato dei veicoli elettrici per diversificare le fonti di entrata in seguito alle sanzioni americane.

Huawei avrebbe intenzione di cominciare a produrre veicoli elettrici con il suo marchio ed alcuni primi modelli potrebbe arrivare sul mercato già entro l’anno. L’indiscrezione arriva dalla Reuters, secondo cui questa mossa sarebbe legata alla volontà del gruppo cinese di affrancarsi (con un cambio di strategia) dalle sanzioni americane, per trovare nuove fonti alternative di ricavi.

Trattative

Secondo l’agenzia, Huawei sarebbe in trattativa con la società controllata dallo Stato Changan Automobile e altre case automobilistiche per utilizzare i loro impianti produttivo per la realizzazione dei suoi nuovi modelli di veicolo elettrico.

Altre trattative sarebbero in corso anche con BluePark New Energy Technology del gruppo BAIC per la produzione dei suoi veicoli.

Questi progetti, se andranno in porto, potrebbero implicare un più ampio cambio di strategia da parte del gruppo cinese, che ormai da quasi due anni si trova a dover fare i conti con le sanzioni statunitensi che di fatto hanno tagliato gli le forniture di componenti primari per realizzare i suoi prodotti. Ed è per questo che Huawei si è vista costretta a cedere parte del suo business negli smartphone per poter tenere in vita il suo brand.

Huawei è stata inserita in una black listi commerciale dall’amministrazione Trump, che ha sempre accusato l’azienda di creare rischi di sicurezza nazionale. Secondo gli espoerti, è difficile che il blocco delle vendite di tecnologia e chip statunitensi all’azienda cinese verrà revocato dal presidente Joe Biden.

Huawei smentisce produzione propria di auto

Un portavoce di Huawei ha negato che l’azienda abbia intenzione di progettare veicoli elettrici o produrre veicoli a marchio Huawei. “Huawei non è un produttore di auto. Tuttavia, tramite l’Ict vogliamo diventare un provider di nuove componenti digitali per le auto, per aiutare le case produttrici a costruire veicoli migliori”.

Il progetto, secondo le fonti di Reuters, dovrebbe partire entro l’anno.

Richard Yu, responsabile del business consumer di Huawei, che ha già guidato il successo aziendale nel mercato degli smartphone, potrebbe quindi cambiare il suo campo d’azione verso i veicoli. Le auto elettriche dovrebbero essere rivolte al mercato consumer.

Previsioni

Si prevede che le vendite di veicoli a nuova energia (NEV), compresi i veicoli elettrici a batteria pura, nonché i veicoli ibridi plug-in e a celle a combustibile a idrogeno, rappresenteranno il 20% delle vendite annuali complessive di auto della Cina entro il 2025.

Le previsioni del settore indicano che le vendite di NEV cinesi a 1,8 milioni di unità quest’anno, rispetto a circa 1,3 milioni nel 2020.