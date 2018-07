Huawei Italia, Lindoro Ettore Patriarca nuovo Marketing Director Enterprise Business Group

Lindoro Ettore Patriarca è stato nominato Marketing Director Enterprise Business Group di Huawei Italia. Nel suo nuovo incarico avrà la responsabilità di supportare l’implementazione delle strategie di sviluppo della divisione enterprise.

In Huawei dal 2012, Patriarca ha rivestito il ruolo di Marketing Director della divisione Consumer, gestendo il lancio del brand in Italia e la sua crescita, fino a diventare uno dei leader di mercato, con un posizionamento importante nella fascia medio alta e un incremento nella percezione premium del marchio. Tra i traguardi raggiunti in questi anni dalla divisione ricordiamo la crescita della brand awareness dal 6% (2011) al 94% nel 2017 e della brand preference dal 1% al 26% nello stesso arco di tempo (dati Ipsos). Nel 2017 Huawei si colloca per la prima volta nei Top 100 Most Influential Brand, passando nel 2018 dal 76° al 36° posto nella medesima classifica.

Prima di approdare in Huawei, Patriarca ha iniziato la sua carriera in Coca-Cola bevande Italia nel 1997, ricoprendo diversi ruoli nelle vendite e nel marketing. Nel 1999 inizia la sua esperienza nel mercato mobile in Ericsson e partecipa al kick off della joint venture SonyEricsson ricoprendo il ruolo di Trade Marketing Manager e Marketing Manager. Nel 2007 entra a far parte del Gruppo PSA come Marketing Director della divisione due ruote di Peugeot.

Laureato in Economia e Commercio, 48 anni, sposato con due figli, vive tra Roma e Milano ed è appassionato di running.