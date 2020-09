Si è aperta oggi a Shanghai una nuova edizione di HUAWEI CONNECT 2020, l’evento annuale di Huawei in cui l’azienda presenta strategie e soluzioni dedicate all’intero settore ICT.

Nel 2016 Huawei ha cominciato a immaginare un mondo intelligente e chiamato i suoi partner globali a collaborare alla realizzazione di questa visione e di un ecosistema che la supportasse. Nel 2017 Huawei ha quindi annunciato il suo obiettivo di diventare uno dei cinque principali fornitori di servizi cloud al mondo mentre nel 2018 e nel 2019 l’azienda ha svelato rispettivamente la propria strategia IA e computing.

Come creare valore

Quest’anno, con il lancio del 5G su scala globale, connettività, cloud, intelligenza artificiale, computing e applicazioni industriali si combinano insieme per offrire opportunità senza precedenti per il settore ICT. Pertanto il tema dell’evento di quest’anno è “Creare nuovo valore attraverso la sinergia tra cinque settori tecnologici”.

Huawei si concentrerà sull’applicazione delle tecnologie ICT in ambito industriale e sull’offerta di soluzioni specifiche per ogni scenario, così da contribuire alla crescita delle aziende e supportare i governi nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici di rilancio dell’industria nazionale e nel miglioramento della governance statale.

Guo Ping ‘Settore ICT registrerà una crescita significativa’

Durante l’evento di apertura, Guo Ping, Rotating Chairman di Huawei (nella foto), ha dichiarato: “Con sempre più governi e aziende che decidono di digitalizzarsi, il settore ICT registrerà una crescita significativa. Non vediamo l’ora di dare inizio a questo nuovo capitolo insieme ai nostri partner”.

Ping ha illustrato il contributo di Huawei nella realizzazione di aziende, campus e città intelligenti, integrando le tecnologie ICT con il know-how dei settori fornendo soluzioni specifiche per ogni scenario così da creare valore per governi e aziende.

Settori strategici

Huawei continuerà inoltre a investire nei seguenti settori:

Reti: Huawei ha proposto il concetto di connettività intelligente, con l’obiettivo di fornire una rete iper-automatizzata, che possa offrire un accesso gigabit onnipresente e un’esperienza deterministica, nonché consentire aggiornamenti intelligenti dei principali sistemi aziendali di governi e aziende.

Computing: Huawei si impegna a fornire ai propri clienti una potenza di elaborazione diversificata, separando il software dall’hardware per adattare il calcolo a seconda delle diverse esigenze di elaborazione, inclusi x86 e Kunpeng.

Servizi cloud: Huawei ha implementato 23 aree cloud in tutto il mondo, con la partecipazione di oltre 1,5 milioni di sviluppatori.

Intelligenza Artificiale: Huawei mira a integrare l’IA all’interno dei principali sistemi di governi e aziende, utilizzando know-how e dati per stabilire le competenze di base dei sistemi basati su IA.

Connettività, computing, cloud e intelligenza artificiale sono tutti aspetti che devono essere declinati all’interno di applicazioni industriali che sono il collante di tutti questi aspetti.

Huawei ritiene che la sinergia tra questi 5 settori tecnologici offrirà enormi opportunità all’intero settore ICT. Insieme ai suoi partner, l’azienda auspica una crescita globale che consenta di trarre beneficio dalla nuova catena di valore.

Sostegno ai partner

Ping ha inoltre ripercorso i tre principi proposti da Huawei nel 2016, quando l’azienda aveva illustrato la sua visione di un ecosistema diversificato e fiorente. Guo ha infine sottolineato che Huawei sosterrà costantemente i suoi partner nel loro impegno per lo sviluppo di applicazioni industriali, per il rafforzamento della catena di approvvigionamento e per la crescita dei propri settori di riferimento.

All’evento è intervenuto anche il sindaco di Shenzhen, Chen Rugui. “Shenzhen sta sfruttando al massimo le opportunità offerte dagli sviluppi in corso nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e nell’area di Shenzhen dove si stanno svolgendo i trial.. Ci impegniamo ad alzare il livello delle grandi città in tutto il mondo. Usufruendo delle avanzate tecnologie di Huawei e di altre aziende tecnologiche, la nostra città diventa più intelligente di giorno in giorno. Coglieremo le nuove opportunità offerte dal 5G, miglioreremo l’adozione del 5G in più scenari, promuoveremo l’Internet industriale, guideremo l’interconnessione verticale e sosterremo la trasformazione digitale delle PMI. Shenzhen mira a porsi come il gold standard dell’economia digitale cinese. Crediamo fermamente che la tecnologia abbia tutto il potenziale per rendere migliore la vita e più dinamiche le città”, ha aggiunto il sindaco.

Chen Jinzu, General Manager di Shenzhen Airport Group, e Tang Shaojie, General Manager di Shenzhen Metro Group, hanno raccontato la loro esperienza nella costruzione di aeroporti e sistemi metropolitani intelligenti. In questa occasione, Huawei ha anche annunciato il suo slogan per lo sviluppo dell’ecosistema con i suoi partner d’eccellenza in tutto il mondo: “Innovare, crescere e vincere insieme”.

Zhang Ping’an, Presidente del Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, ha spiegato come i Huawei Mobile Services (HMS) abbiano consentito l’innovazione digitale in vari settori come finanza, istruzione, e intrattenimento, creando eccellenti servizi di IA per soddisfare le molteplici esigenze degli utenti.