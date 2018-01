E’ la piattaforma online di HT Value, azienda italiana che si pone sul mercato come operatore di nuova generazione in grado di proporre soluzioni rivolte a PMI, professionisti e micro-imprese, nell’applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

L’azienda propone un modello di business basato sull’aggregazione di aziende partner, capace di cogliere e di mettere a fattore comune alcuni obiettivi dell’Agenda Digitale promuovendo varie soluzioni quali: fidelizzazione e di pagamento, commercio elettronico, dematerializzazione digitale e fisica, fatturazione elettronica, digitalizzazione delle società sportive e dell’agroalimentare e per la diffusione della cultura digitale in famiglie e imprese.

La piattaforma www.htvalue.it si presenta come un sito vetrina che il compito di informare, far vedere e capire all’utente quali servizi offre l’azienda, come aiuto alle PMI verso il futuro digitale.

La home page si presenta graficamente equilibrata, caratterizzata dalla presenza dei colori grigio e bianco, organizzata in poche finestre ma funzionale ad un accesso diretto alle informazioni ricercate.

In alto a destra troviamo le voci del sito, tra cui “Cosa Facciamo”, “Chi siamo”, “Contatti” e la “Ricerca” interna del sito per l’accesso facilitato ai percorsi.

Un sito nel complesso facile da navigare e da consultare, ottimizzato per l’accesso da rete mobile e caratterizzato da contenuti informativi e orientati al visitatore. Presenti infine i collegamenti alla pagina Facebook e al canale Youtube dell’azienda.

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo