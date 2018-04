Housemarque si getta nella mischia dei Battle Royale

“Al momento lo definiamo un titolo multigiocatore”, ha dichiarato Mikael Haveri, direttore della sezione publishing di Housemarque. “L’ambiente è molto competitivo. Come si fa a essere a quel livello? Noi sappiamo bene quel che facciamo e siamo al lavoro da parecchio su un titolo, speriamo di riuscire a essere all’altezza”.

“Ci stiamo giocando da due anni ormai”, ha proseguito Haveri. “Internamente, sabbiamo perfezionato le dinamiche di gioco e ora dobbiamo occuparsi del resto. Non manca molto all’uscita, ma non abbiamo fretta di lanciarlo prima che sia pronto. Speriamo di riuscirci quest’anno, ma vogliamo essere cauti e non darlo per certo”

Lo studio non si è sbilanciato sui dettagli di Stormdivers, ma ha dichiarato che il teaser (visibile più in basso) è “molto indicativo” e “mostra molto. Probabilmente, le prime impressioni saranno quelle giuste”.