La guerra in Medio Oriente mette sotto pressione Hormuz, East-West Pipeline e Bab el-Mandeb. Cosa rischiano Europa e Italia per petrolio, gas, prezzi e approvvigionamenti nell’inverno 2026-2027. Il commento di Lorenzo Borga, giornalista economico di Sky TG24.

Crisi energetica in Europa, la crisi di Hormuz e gli attacchi in Arabia Saudita mettono a rischio petrolio e gas

L’Europa sta scoprendo ancora una volta quanto la sicurezza energetica dipenda dalla geografia. Dopo la messa al bando (non totale a dire la verità) del gas russo, legato alla guerra in Ucraina, che dura ormai da oltre 4 anni, il nuovo punto di vulnerabilità si trova migliaia di chilometri più a sud-est: tra lo Stretto di Hormuz, teatro di guerra tra Stati Uniti e Iran, la Penisola Arabica, il Mar Rosso e Bab el-Mandeb, che sono diventati (di nuovo) obiettivi della guerriglia Houthi. Una sequenza di passaggi obbligati, oleodotti e terminali che la guerra contro l’Iran di Stati Uniti e Israele, iniziata il 28 febbraio, ha trasformato nella nuova frontiera della sicurezza energetica europea.

Il problema oggi è riuscire a capire quanto di quell’energia riesca fisicamente a raggiungere i mercati europei. I numeri spiegano la dimensione dello shock. Secondo la US Energy Information Administration, i flussi petroliferi attraverso Hormuz sono precipitati dai 21,6 milioni di barili al giorno del quarto trimestre 2025 a 4,9 milioni nel secondo trimestre 2026: un crollo del 77%. Per il GNL la contrazione è stata ancora più violenta, da 10,5 a 0,8 miliardi di piedi cubi al giorno.

La conseguenza strategica è evidente: una quota rilevante dell’approvvigionamento energetico mondiale dipende dalla capacità di attraversare pochi chilometri di mare, che sono oggi sotto il tiro di missili e droni bomba.

Borga (Sky TG24): “Siamo di fronte ad uno shock di rischio che si sta progressivamente traducendo in problemi fisici di approvvigionamento”

Per l’Europa la crisi comincia a trasformarsi da rischio geopolitico a problema industriale. L’interruzione o il rinvio dei carichi non significa soltanto meno greggio disponibile sul mercato internazionale. Significa costringere le raffinerie europee a cercare rapidamente qualità alternative, modificare le forniture, allungare le rotte e sostenere costi logistici e assicurativi maggiori.

La cancellazione delle consegne saudite previste per ottobre accentua questa pressione: le raffinerie europee possono rivolgersi ad altri produttori, dall’Africa occidentale alle Americhe, ma sostituire i barili sauditi non è un’operazione istantanea.

È qui che emerge una distinzione decisiva. Una cosa è avere petrolio disponibile nel mondo, un’altra è avere il greggio giusto, nel porto giusto e nel momento necessario per alimentare una determinata raffineria. Più la crisi si prolunga, più la sicurezza energetica diventa quindi una questione di logistica, capacità di raffinazione e disponibilità fisica dei prodotti.

Su questo argomento abbiamo sentito Lorenzo Borga, giornalista economico di Sky TG24 e analista geopolitico, collaboratore di ISPI e altre testate giornalistiche nazionali, che ci ha spiegato: “Siamo davanti a una situazione in peggioramento, ma è importante distinguere tra riduzione effettiva dell’offerta e aumento del rischio di approvvigionamento. Il mercato sta già registrando alcuni problemi concreti: l’attacco alla East-West Pipeline ha interrotto il flusso verso Yanbu e l’Arabia Saudita ha dovuto sospendere temporaneamente i caricamenti di greggio dal terminale. Allo stesso tempo, Riyadh sta cercando di compensare aumentando le esportazioni attraverso altre rotte, compreso il Golfo Persico.

Per questo oggi parlerei soprattutto di uno shock di rischio che si sta progressivamente traducendo in problemi fisici di approvvigionamento. Il segnale più interessante arriva dalle raffinerie: abbiamo già operatori italiani che stanno cercando forniture alternative e che segnalano possibili ritardi sui carichi sauditi. Quindi non siamo più soltanto davanti a un mercato che prezza uno scenario futuro: alcuni effetti sulla catena di approvvigionamento sono già visibili. La vera incognita è quanto a lungo dureranno le interruzioni e quanta parte dei flussi sauditi riuscirà a essere sostituita attraverso rotte alternative”.

Lorenzo Borga, giornalista economico di Sky TG24

Hormuz e la East-West Pipeline, la vulnerabilità delle alternative

L’Arabia Saudita aveva una risposta strategica alla vulnerabilità di Hormuz: la East-West Pipeline, circa 1.200 chilometri attraverso la Penisola Arabica, capace di trasportare il greggio dai giacimenti orientali verso Yanbu, sul Mar Rosso, evitando lo stretto. “Un’assicurazione geopolitica” che è diventata presto un bersaglio militare.

Dopo gli attacchi di settembre, Riad ha chiuso precauzionalmente l’oleodotto. Immagini satellitari e fonti industriali hanno successivamente indicato danni a tre stazioni di pompaggio, mentre i tempi per il completo ripristino rimangono incerti.

È forse questo il passaggio più importante dell’intera crisi: Hormuz non è facilmente sostituibile. E anche quando esiste una rotta alternativa, questa può diventare a sua volta un bersaglio.

Portare il greggio a Yanbu, inoltre, significa affacciarsi sul Mar Rosso e quindi entrare in un’area altamente critica, che vede già lo stretto di Bab el-Mandeb sotto il tiro degli Houthi, con grandi pericoli per la navigazione. La ridondanza energetica del Golfo rischia così di rivelarsi meno robusta del previsto: non una rete di percorsi completamente indipendenti, ma una successione di colli di bottiglia vulnerabili (come ha ricordato Borga in un suo articolo pubblicasto su ISPI online, sono 28 i principali colli di bottiglia del trasporto marittimo monitorati dal Fondo Monetario Internazionale).

“Gli stessi compratori sauditi si stanno riversando sul mercato alla ricerca di forniture sostitutive”

“La East-West Pipeline è strategica proprio perché consente all’Arabia Saudita di trasferire il greggio dai giacimenti dell’Est verso Yanbu, sulla costa occidentale, evitando lo Stretto di Hormuz. Il blocco attuale mette a rischio flussi equivalenti a circa il 5 per cento dell’offerta globale di petrolio. Questo non significa che il 5 per cento dell’offerta mondiale sia venuto improvvisamente meno: significa che una capacità di trasporto di questa dimensione è temporaneamente compromessa e deve essere compensata attraverso altri canali”, ha aggiunto Borga.

“Le alternative esistono, ma sono meno semplici. Riyadh sta aumentando i flussi dal Golfo Persico attraverso Hormuz e sta cercando di utilizzare altri meccanismi logistici. Il problema è che proprio Hormuz è al centro dell’altra grande crisi della regione. In altre parole, l’Arabia Saudita sta cercando di sostituire una rotta alternativa a Hormuz proprio tornando a utilizzare, almeno in parte, Hormuz.

Per l’Europa e per l’Italia – ha proseguito il giornalista di Sky TG24 – questo significa che il problema non è necessariamente la scomparsa immediata del petrolio saudita dal mercato, quanto la riduzione dei margini di sicurezza del sistema. Se contemporaneamente restano sotto pressione Hormuz, East-West Pipeline e Bab el-Mandeb, diventa molto più difficile sostituire rapidamente i flussi che vengono a mancare. Ed è già quello che iniziano a segnalare le raffinerie italiane: trovare carichi alternativi è possibile, ma diventa più complesso perché gli stessi compratori sauditi si stanno riversando sul mercato alla ricerca di forniture sostitutive”.

Prezzi dell’energia, l’Europa paga la dipendenza da petrolio e gas

A Strasburgo, in occasione del Discorso sullo Stato dell’Unione, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sintetizzato il problema con un numero: dall’inizio del conflitto le importazioni di combustibili fossili sono costate all’Europa 90 miliardi di euro in più, “senza una singola molecola di energia aggiuntiva”. La presidente della Commissione ha legato direttamente la crisi di Hormuz alla necessità di accelerare rinnovabili, nucleare, biometano, reti e sistemi di accumulo.

L’obiettivo europeo è raddoppiare entro il 2040 la quota dell’elettricità nei consumi energetici. Secondo Bruxelles, ciò potrebbe ridurre di circa 260 miliardi di euro l’anno la fattura europea delle importazioni fossili. Ma esiste un secondo collo di bottiglia, questa volta interno: nel 2025 l’UE ha installato più di 80 GW di rinnovabili, mentre una capacità sei volte superiore attende ancora la connessione alle reti.

Intanto l’inverno si avvicina. All’inizio di settembre gli stoccaggi europei erano intorno al 65%, livelli inferiori agli anni precedenti e in Germania, in particolare, la situazione è considerata da molti esperti piuttosto preoccupante. Bruxelles sostiene però che non esista, allo stato attuale, un rischio immediato per la sicurezza delle forniture, grazie alla maggiore capacità di importazione di GNL, alla diversificazione e alla riduzione della domanda rispetto alla crisi 2021-2022.

L’Italia parte da una posizione relativamente migliore: al 18 settembre le scorte hanno raggiunto circa l’85%. Ma nello stesso agosto il consumo nazionale di gas è aumentato del 15%, soprattutto per il maggiore ricorso alle centrali termoelettriche (la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, a causa del gran caldo, attestandosi a 28,9 TWh, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025).

Dalla crisi di Hormuz all’indipendenza energetica europea, il passo che manca

Qui si manifesta il paradosso europeo: la sicurezza immediata appare ancora gestibile, ma la vulnerabilità strutturale rimane. Hormuz dimostra che diversificare i fornitori non basta se le forniture continuano a dipendere da infrastrutture e stretti esposti a guerre, sabotaggi e crisi regionali.

Per l’Europa l’indipendenza energetica non è più soltanto una questione climatica o industriale, come ribadito in occasione del Discorso sullo Stato dell’Unione, sta diventando una questione di sicurezza nazionale. I diversi fronti politici si accusano a vicenda di prese di posizioni e scelte eccessivamente ideologiche, ma a parte la transizione energetica a trazione ‘rinnovabili’, tutte le altre soluzioni appaiono o sovrastimate o non abbastanza in linea con l’urgenza del momento.

Intanto, l’estremizzazione del sistema climatico ha già dimostrato tutto il suo vigore, con effetti pesanti che anno dopo anno non solo espongono la nostra salute a rischi elevati, ma creano danni sempre più pesanti all’economia nel suo insieme. Anche il clima ha un costo e molto salato. Il prossimo inverno dirà quanto in fretta questa consapevolezza dovrà tradursi in una politica energetica scevra da calcoli di parte e interamente volta ad affrontare una crisi che, senza rigore, rischia di diventare emergenza.

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