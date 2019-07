Honor Play 8, smartphone completo a meno di 80 euro

L’azienda vuole puntare molto anche sulla fascia super economica del mercato: non a caso è stato annunciato qualche giorno fa il nuovo Play 8, smartphone pensato per coloro che non hanno pretese molto alte a livello tecnico.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Honor, il brand fondato da Huawei per venire incontro alle esigenze e ai gusti dell’utenza più giovane, ha ottenuto un ottimo successo dal punto di vista commerciale, anche nel nostro Paese: non a caso i dispositivi di fascia media e alta sono spesso concorrenti spietati degli stessi prodotti del brand principale, grazie ad un ottimo rapporto qualità-prezzo e alla cura nei dettagli.

L’azienda vuole puntare molto anche sulla fascia super economica del mercato: non a caso è stato annunciato qualche giorno fa il nuovo Play 8, smartphone pensato per coloro che non hanno pretese molto alte a livello tecnico ma che sono alla ricerca di un terminale completo, facile da usare e dalle discrete prestazioni nell’utilizzo quotidiano. Secondo le informazioni rese note, si tratta di una variante ancora più economica del Play 8S, da cui eredita comunque diverse specifiche tecniche.

Vediamo nel dettaglio, quindi, le caratteristiche del nuovo smartphone economico Huawei/Honor:

Schermo

Il display è un IPS LCD da 5,71 pollici con risoluzione HD+ (1520 x 70 pixel), formato di circa 19:9 e una densità di pixel di 295 ppi. Ricopre quasi tutta l’area dello schermo, a parte una cornice inferiore e un piccolo notch a goccia sulla parte superiore, al centro. Un buon pannello, con una luminosità non troppo elevata ma sufficiente anche all’aperto.

Connettività e reti

Per quanto riguarda il supporto reti, abbiamo il 4G (è un dual sim) ed è compatibile con il servizio VoLTE per le telefonate ad alta definizione (molte delle tariffe cellulari dei principali operatori prevedono l’utilizzo di questo standard). Non manca il supporto per il Wifi (802.11 b/g/n), il Bluetooth 5.0, il GPS/A-GPS/GLONASS e il connettore microUSB (non di tipo C). Non è chiaro, invece, se sia presente o meno l’NFC.

Fotocamere

Sul posteriore troviamo un solo modulo da 13 Megapixel con apertura ƒ/1.8, HDR, zoom digitale, autofocus e flash. Non viene specificata la qualità massima per la registrazione dei video ma immaginiamo almeno l’HD o il Full HD a 30 fps.

Per quanto riguarda la camera frontale, invece, troviamo una 5 Megapixel con apertura ƒ/2.2 di sufficiente qualità, provvista addirittura di un sistema di riconoscimento facciale.

Memoria, RAM e processore

La memoria interna dell’Honor Play 8 si ferma a 32 GB, ma è possibile espandere lo storage attraverso microSD fino ad un massimo di 512 GB di capacità (lo slot potrà essere usato per la memoria aggiuntiva o per la sim secondaria).

Il processore del terminale è un MediaTek Helio A22 di tipo quad-core, mentre la RAM si attesta a 2 GB. L’accoppiata SoC/RAM non è chiaramente sinonimo di super prestazioni o performances da mozzare il fiato, ma Android 9 Pie (con interfaccia proprietaria EMUI 9) gira abbastanza bene nell’utilizzo di tutti i giorni. Qualche incertezza potrebbe presentarsi ma è naturale: in generale, però, l’esperienza utente base è più che soddisfacente.

Batteria

La batteria del telefono è da 3020 mAh e garantisce un’ottima durata, anche oltre la giornata di utilizzo. Attendiamo comunque dei test approfonditi per avere un’idea più precisa riguardo alle ore di autonomia possibili. Non è compatibile, invece, con i sistemi di ricarica rapida.

Prezzo e lancio

L’Honor 8 Play, come abbiamo visto, non esagera con le specifiche e il design, seppur curato e piacevole, non è paragonabile a quello dei modelli più blasonati. Tuttavia la scheda tecnica è di buon livello e, inoltre, possiamo dire che il telefono esagera (positivamente) con il prezzo: secondo il cambio attuale, infatti, avrebbe un costo che supera di poco i 77 euro (disponibile in due diverse colorazioni: Aurora Blue e Magic Night Black).

In realtà il telefono è stato ufficializzato, almeno per ora, nel solo mercato cinese e non sappiamo se e quando esordirà nei Paesi europei (anche se il fratello maggiore 8A è già presente in alcuni canali online, al costo di circa 130 euro): attendiamo di saperne di più nei prossimi giorni.