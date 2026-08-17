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Honkai: Star Rail, il 26 agosto arriva l’aggiornamento 4.5

Honkai: Star Rail, il 26 agosto arriva l’aggiornamento 4.5

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Honkai: Star Rail, il 26 agosto arriva l’aggiornamento 4.5 Adnkronos

(Adnkronos) – La nuova stagione riprende la storia subito dopo la vittoria dell’Express Crew su Lord Ravager Asat Pramad, un successo che si rivela però effimero: la minaccia nota come Voracity fa la sua comparsa ufficiale, riportando Planarcadia sull’orlo del disastro. Per trovare le risorse necessarie a salvare il pianeta, il Trailblazer sarà costretto a eludere gli ostacoli posti dalla Voracity e a dirigersi verso Astropolis, il quartier generale dell’Interastral Peace Entertainment, muovendosi tra gli equilibri di potere dell’alta dirigenza della corporazione. 

Sul fronte dei personaggi, l’aggiornamento introduce Robin Summeretto, unità a 5 stelle di elemento Vento sul Sentiero della Rimembranza. Dopo la partenza di Sunday da Penacony, Robin ha assunto la guida della famiglia Oak e in questa occasione si muove anche su una missione segreta legata all’eredità di Gopher Wood.  

Nella seconda metà della nuova stagione debutterà invece Aventurine Waveflair, personaggio a 5 stelle di elemento Quantum sul Sentiero dell’Elazione: pur in vacanza ad Astropolis, il personaggio continuerà a muovere le sue pedine per stanare il traditore tra i Ten Stonehearts. In combattimento attacca con una palla da beach volley o cavalcando le onde, accumulando Punchline e Fervor fino a scatenare abilità aggiuntive che colpiscono più bersagli. 

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Redazione Key4biz

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