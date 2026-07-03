Hong Kong, porto franco dell'AI e nuovo snodo del commercio di chip da 2 trilioni di dollari, secondo l'analisi di Bloomberg. La metropoli consolida il proprio ruolo di piattaforma logistica e finanziaria per i semiconduttori destinati alla Cina. Grazie allo status di porto franco, è diventata uno snodo strategico della filiera globale dell’AI.

Hong Kong diventa l’hub strategico dei chip per l’era dell’AI: oltre metà delle importazioni cinesi passa dalla città

L’intelligenza artificiale (AI) non sta trasformando soltanto il settore tecnologico, ma anche le rotte del commercio internazionale. In questo nuovo scenario, Hong Kong sta assumendo un ruolo sempre più centrale come piattaforma logistica e finanziaria per il traffico di semiconduttori tra la Cina e il resto del mondo, diventando uno degli snodi chiave della nuova geografia economica asiatica.

Secondo un’analisi dei dati ufficiali condotta da Bloomberg, nei primi cinque mesi del 2026 Hong Kong ha rappresentato oltre il 50% dei 239 miliardi di dollari di importazioni cinesi di semiconduttori, la quota più elevata mai registrata. Dieci anni fa la città gestiva circa un terzo degli acquisti di chip della Cina continentale: un incremento che testimonia la crescente importanza del territorio come porta d’accesso alle tecnologie strategiche.

Hong Kong nuovo asse commerciale dell’AI

L’espansione del ruolo di Hong Kong si inserisce in una trasformazione molto più ampia. Secondo gli economisti di HSBC, il commercio asiatico legato all’intelligenza artificiale ha ormai raggiunto un valore vicino ai 2 trilioni di dollari nel 2025, circa il doppio rispetto ai livelli precedenti alla pandemia.

La corsa globale alla costruzione di infrastrutture AI (dai grandi data center ai sistemi di calcolo ad alte prestazioni) ha infatti fatto esplodere la domanda di semiconduttori avanzati, acceleratori AI, memorie e componenti elettronici. Questa crescita sta rafforzando l’integrazione delle catene di fornitura asiatiche, creando un sistema produttivo sempre più interconnesso nel quale Hong Kong svolge la funzione di piattaforma di smistamento.

Senza dazi, senza controlli, la metropoli è oggi un porto franco e uno dei più importanti hub cargo dove muovere chip

Il vantaggio competitivo della città deriva da caratteristiche che la distinguono nettamente dalla Cina continentale. Hong Kong continua infatti a operare come porto franco, senza dazi sulle merci in transito e senza controlli sui movimenti di capitale. A questo si aggiunge uno dei più efficienti hub aeroportuali cargo del mondo, particolarmente adatto alla movimentazione dei semiconduttori, prodotti dal valore molto elevato, dal peso contenuto e che richiedono consegne rapide e affidabili.

Come osserva Gary Ng, senior economist di Natixis, sempre su Bloomberg: “la rete logistica della città consente ai produttori di chip di effettuare spedizioni frequenti e regolari oppure di immagazzinare temporaneamente i componenti in attesa della destinazione finale, garantendo una flessibilità difficilmente replicabile in altri mercati della regione”.

In pratica, Hong Kong offre alle aziende una piattaforma neutrale e altamente efficiente attraverso cui far transitare componenti destinati tanto al mercato cinese quanto ad altri Paesi asiatici.

Una posizione rafforzata anche dalla finanza: quasi meglio della Svizzera

Il rafforzamento della funzione commerciale arriva in parallelo a un altro importante cambiamento economico. Recentemente Hong Kong ha superato la Svizzera come principale centro mondiale per la gestione della ricchezza offshore, grazie soprattutto all’afflusso di capitali provenienti dalla Cina. La combinazione tra servizi finanziari internazionali e piattaforma commerciale rende quindi la città un nodo fondamentale sia per i flussi di denaro sia per quelli di tecnologia.

Anche gli ultimi dati sul commercio confermano questa dinamica: le statistiche ufficiali pubblicate la scorsa settimana mostrano che nel mese di maggio gli scambi commerciali tra Hong Kong e la Cina sono cresciuti di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il ritmo più elevato registrato dal 1992, escludendo gli anni della pandemia.

Il peso della guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina

La crescente centralità di Hong Kong non la mette tuttavia al riparo dalle tensioni geopolitiche. La città è infatti coinvolta direttamente nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Durante il primo mandato presidenziale di Donald Trump, Washington aveva revocato il trattamento doganale speciale riservato a Hong Kong, cessando di considerarla separata dalla Cina nelle relazioni commerciali.

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca e il rafforzamento delle restrizioni sull’accesso cinese ai semiconduttori statunitensi più avanzati, Hong Kong ha aumentato gli acquisti di chip prodotti negli Stati Uniti, probabilmente limitandosi alle tecnologie non soggette ai divieti di esportazione e rifornendosi spesso attraverso Paesi terzi.

Questa funzione di intermediario rende la città particolarmente esposta ai cambiamenti delle politiche commerciali internazionali, ma allo stesso tempo ne accresce il valore strategico per le imprese che operano lungo le filiere globali dell’elettronica. La parola d’ordine è diversificare i mercati di rierimento.

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