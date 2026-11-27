Pubblicato: 3 novembre 2026

Pagine: 272

Prezzo: 18,00 euro

ISBN: 9788829796830

Editore: Marsilio

In un avvincente itinerario attraverso il mistero dell’essere e l’avventura del pensare, Marcello Veneziani affronta la triplice sostituzione dell’Uomo, di Dio e della Natura, percorrendo le vie che dal presente conducono al futuro e alle sue varianti. Ci consegna così una riflessione preziosa per avere coscienza di un destino che ci mette in gioco, pensando alla possibilità di cambiare il finale, grazie a una svolta decisiva. Una sfida a cui siamo chiamati tutti «noi che – riprendendo Karl Kraus negli Ultimi giorni dell’umanità – abitiamo il laboratorio sperimentale della crisi del mondo».

Per la prima volta nella sua storia, l’uomo può essere cancellato senza guerre, catastrofi ambientali, apocalissi divine o armi di distruzione planetaria, ma in modo indolore, se non confortevole. Sarà semplicemente sostituito dalla tecnica in espansione illimitata, finendo relegato in una tecnosfera, al di là della vita e della morte. La scoperta più inquietante è che l’eutanasia della specie scaturisce dal desiderio tacito e solo in parte cosciente di sottrarsi alla propria natura mortale. Così per un verso ci si libera dell’umanesimo, cioè del pensiero, della storia, della fede religiosa, della civiltà e dei limiti naturali, della memoria e dell’attesa; per l’altro, ci si affida al transumano, agli androidi, ai mutanti, alla bioingegneria, all’intelligenza artificiale e ai dispositivi tecnologici, incluso il dio portatile, lo smartphone.

Marcello Veneziani, è uno scrittore italiano che ha dedicato all’Italia molte sue opere, articoli, mostre e convegni. Ha fondato e diretto riviste e scritto su varie testate, da «il Giornale» a «Libero», dal «Corriere della Sera» a «la Repubblica» e «il Messaggero».

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