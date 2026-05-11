ho Mobile lancia la nuova campagna con i clienti al centro: “I testimonial siamo noi”

“I testimonial siamo noi” è la nuova campagna di comunicazione di ho. Mobile, sviluppata insieme a Caffeina, che trasforma i clienti nei protagonisti della comunicazione del brand, valorizzando il rapporto diretto con la propria community e portando il passaparola positivo al centro del racconto. La campagna è on air su canali TV nazionali, Connected TV, social, display e punti vendita.

“Con i ‘I testimonial siamo noi’ abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il nostro legame con la community, valorizzando la voce dei clienti e il loro ruolo attivo nella costruzione del racconto del nostro brand. La scelta di coinvolgerli direttamente nella comunicazione è coerente con i valori e l’identità di ho. Mobile e con un approccio trasparente, semplice e vicino alle persone”, ha dichiarato Laura Battini, Head of ho.Mobile.

“In un mercato dominato da pubblicità percepite come poco autentiche e sincere, noi e ho. Mobile raccontiamo la soddisfazione dei clienti con persone vere: clienti reali, che hanno scelto ho. Mobile e che sono fiere di diventarne testimonial. Per la prima volta un operatore di telefonia usa veri clienti che raccontano quanto sono orgogliosi e soddisfatti della loro scelta“, ha affermato Tiziano Tassi, CEO di Caffeina.

Il progetto ha preso avvio con un primo social casting lanciato a febbraio 2026, che ha coinvolto i clienti ho. Mobile attraverso attività di comunicazione multi-canale. L’iniziativa ha portato alla selezione di dieci clienti, oggi protagonisti dello spot e degli altri comunicati commerciali della campagna, scelti per rappresentare in modo autentico la loro esperienza con ho. Mobile.

Tra loro Luisella e Ugo, che nello spot raccontano sé stessi, le proprie passioni e il proprio rapporto con ho. Mobile, diventando testimonial per scelta. Un racconto che mette al centro fiducia e soddisfazione, trasformando i clienti in veri ambassador del brand.

Il percorso ha preso il via con una prima fase di social casting, ovvero una selezione tramite i social media che ha coinvolto direttamente la community nella scelta dei protagonisti. Da qui si è sviluppato un racconto progressivo, dalla narrazione del dietro le quinte fino al lancio dello spot, utilizzando il set come punto di partenza per una storia più ampia e continuativa. Al centro la community del brand con il claim : ‘ho. Mobile siamo noi’.

La campagna si inserisce in un percorso già avviato dal brand, che ha valorizzato le recensioni positive dei propri clienti come elemento distintivo e rappresenta un ulteriore passo nel superamento dei codici tradizionali della comunicazione pubblicitaria, portando l’esperienza di persone comuni che quotidianamente scelgono ho. Mobile. L’iniziativa accompagna anche il lancio dell’ offerta ho. Mobile a 6,95 euro al mese.

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