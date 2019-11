Hideo Kojima si dedicherà a progetti cinematografici

Hideo Kojima ha annunciato che il suo studio, Kojima Productions, si cimenterà nella cinematografia.

In un documentario di BBC Newsbeat su Death Stranding, Kojima ha infatti dichiarato chiaramente: “In futuro, Kojima Productions inizierà a realizzare film. Se puoi fare una cosa bene, allora puoi fare tutto bene”.

Nonostante la seconda parte della dichiarazione sembri essere scherzosa, le tendenze cinematografiche di Hideo Kojima sono ben note e spesso emergono nei videogiochi che portano la sua firma. Pochi mesi fa, il game designer aveva invece dichiarato di aver finora rifiutato diverse offerte per ruoli di regista.

“Credo che nei prossimi anni, il gioco diventerà un servizio in streaming. Film e giochi competeranno sulle stesse piattaforme. Sono molto interessato ai nuovi formati di gioco e voglio cimentarmi nel settore”. Kojima ha già stretto rapporti con diverse stelle del cinema. In Death Stranding, in uscita nei prossimi giorni, compaiono infatti attori come Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Léa Seydoux.

Proprio Death Stranding, nonostante voti generalmente molto alti della critica, è stato già oggetto di critiche per l’incidenza della parte narrativa a dispetto del gameplay.