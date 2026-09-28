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Heslop, prima la partita e poi il tuffo dai 27 metri

Heslop, prima la partita e poi il tuffo dai 27 metri

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Heslop, prima la partita e poi il tuffo dai 27 metri Adnkronos

(Adnkronos) – Dai 27 metri della piattaforma maschile di Polignano a Mare si tocca l’acqua in meno di tre secondi. Per concludere una partita a EA Sports FC, invece, il tempo non basta mai. Lo ha dimostrato Aidan Heslop, 24 anni, vincitore nel 2024 della Red Bull Cliff Diving World Series e il più giovane di sempre a conquistare il titolo, in un video girato durante la tappa italiana del circuito. 

Nell’attesa del proprio turno, il britannico è seduto sul divano della casa che si affaccia sulla scogliera, insieme al tuffatore italiano Andrea Barnaba. Entrambi hanno il controller in mano e una partita in corso. Arriva un rigore: Heslop si concentra, tira e segna, per l’1-1. 

Il gioco riprende, ma dall’organizzazione arriva la chiamata per il suo tuffo. Heslop non interrompe la sfida: si alza e si dirige verso l’esterno continuando a giocare. Solo sul terrazzo, con 27 metri di vuoto sotto i piedi, non può più rimandare. Consegna il controller, abbandona il match e si lancia nel blu dell’Adriatico. 

Per chi frequenta il circuito, l’episodio non è una sorpresa. Heslop è noto tra gli atleti per la passione per console e simulatori e quest’anno è tornato a gareggiare dopo un anno di stop. Difficile, poi, che resistesse a EA Sports FC 27, appena uscito, il cui numero coincide con l’altezza da cui si tuffano gli uomini a Polignano. L’ordine delle priorità, come sempre, lo ha stabilito lui: prima la partita, poi il tuffo. 

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Redazione Key4biz

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