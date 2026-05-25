Hell Grind, il film AI presentato a Cannes che sfida Hollywood

Hell Grind, film totalmente fatto con l'AI, prodotto dalla startup californiana Higgsfield AI con un budget di circa 500mila dollari, è stato presentato al Festival di Cannes.

Un lungometraggio d’azione e avventura di 95 minuti, realizzato in appena due settimane e costruito interamente con modelli generativi.

Si chiama Hell Grind ed è il film presentato al Festival di Cannes, prodotto dalla startup californiana Higgsfield AI con un budget di circa 500mila dollari. Una cifra relativamente contenuta per gli standard del cinema hollywoodiano, ma significativa per capire dove si stanno concentrando oggi i costi della produzione audiovisiva basata sull’AI: circa l’80% del budget, infatti, sarebbe stato destinato esclusivamente alla potenza di calcolo necessaria per generare le sequenze video.

La sfida tecnologica

Higgsfield AI punta a convincere gli studios che gli strumenti generativi sono ormai abbastanza maturi per entrare nei processi produttivi del cinema, non solo come supporto alla previsualizzazione o agli effetti speciali, ma anche nella costruzione di intere opere narrative.

Hell Grind è stato sviluppato attraverso sistemi come Google Veo 3, capaci di generare clip video di circa 15 secondi a partire da prompt molto dettagliati. Secondo quanto emerso, ogni istruzione testuale poteva arrivare in media a 3.000 parole, includendo indicazioni su stile visivo, illuminazione, comportamento fisico degli oggetti, movimenti di camera e coerenza estetica tra le scene.

La vera sfida? Mantenere continuità narrativa e visiva lungo tutto il film

Nei video generati automaticamente il rischio è quello di ottenere sequenze suggestive ma disomogenee, con cambi improvvisi di stile, personaggi poco coerenti o movimenti innaturali. Per evitare questo effetto artificiale, il team ha lavorato su migliaia di iterazioni, correggendo continuamente i prompt e affinando le istruzioni date ai modelli.

I responsabili del progetto respingono l’idea che l’AI possa sostituire del tutto le competenze cinematografiche tradizionali. Al contrario, sostengono che regia, composizione dell’inquadratura, senso del ritmo, montaggio e grammatica visiva restino elementi centrali anche in un workflow generativo. L’AI accelera alcune fasi, riduce barriere tecniche e permette di produrre immagini complesse in tempi molto ridotti, ma non elimina la necessità di una direzione creativa umana.

La presentazione di Hell Grind arriva in un momento in cui anche Cannes sembra registrare un cambio di clima sul rapporto tra cinema e AI. Dopo una fase dominata da timori legati all’impatto sul lavoro creativo e sull’identità autoriale, il dibattito si sta spostando verso una posizione più pragmatica.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz