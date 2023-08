Nuova vita professionale per Helga Cossu. Da Sky TG24 passa al gruppo Leonardo. A Key4biz ha rivelato: “Sarò responsabile delle attività di outreach del gruppo Leonardo”.

Ad annunciare la nuova sfida professionale è stata la stessa giornalista con queste parole:

“Ho appena concluso un percorso professionale che ha segnato la mia vita in tutti i suoi aspetti.

Dopo 15 anni lascio Sky TG24, il lavoro di una vita, il sogno di bambina, i colleghi e gli amici di sempre. Lascio anche tutte le persone che in questi lunghi anni da uno schermo sintonizzato sul canale 50, mi hanno seguito e in qualche modo conosciuto. Anche grazie a voi sono cresciuta e non solo nel mio ruolo di conduttrice e giornalista.

È raro che io scriva post sui social. Ho sempre avuto riserve sulla condivisione online della mia vita personale e non, stavolta però questo è l’unico modo che ho per ringraziare quanti in un modo o nell’altro si sono fidati ed affidati a me seguendomi dagli schermi. Dico grazie a tutti quelli che proprio attraverso questo canale mi hanno aiutato, attraverso Progress, a raccontare storie e notizie, a tutti coloro i quali hanno contributo a diffondere l’informazione che soprattutto negli ultimi 5 anni ho curato con l’intento di divulgare tecnologie ed innovazioni che stanno cambiando il nostro paese e la nostra vita. È stato un impegno enorme ma anche un privilegio grande di cui sarò sempre grata.

Dal 1 settembre proseguirò la mia mission sulla divulgazione scientifica e tecnologica dal gruppo Leonardo S.p.A. Lo farò attraverso progetti ambiziosi che mirano a sostenere il ruolo della scienza e dell’innovazione nella società civile. Vi terrò aggiornati, magari meno on air e, questa volta, più online”.

Proprio per la sua capacità nella divulgazione scientifica e tecnologica, ad Helga Cossu l’anno scorso è stato assegnato il premio dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni).