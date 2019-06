Harry Potter: Wizards Unite uscirà presto dalla beta

Niantic ha annunciato che Harry Potter: Wizards Unite sarà disponibile dal 21 giugno.

Inizialmente, il gioco in AR dedicato a Harry Potter, prodotto dallo stesso studio di Pokemon GO, sarà disponibile solo in Regno Unito e Stati Uniti. La disponibilità sarà poi estesa progressivamente alle altre regioni.

Niantic ha dato la notizia durante una conferenza stampa tenutasi a Los Angeles. John Hanke, direttore di Niantic, ha anche accennato a un potenziale festival dedicato a Pokemon GO in arrivo quest’estate. Nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati ulteriori dettagli dell’evento.

Harry Potter: Wizards Unite uscirà, come già Pokemon GO, durante il periodo estivo, dopo un periodo di beta in Australia e Nuova Zelanda. Dal video di annuncio, visibile in basso, sembra che lo smartphone sarà utilizzabile come una bacchetta magica e che l’AR sarà utilizzata per dare vita a mostri e atmosfere tipiche della serie.